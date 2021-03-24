Пьесы якутских авторов запишут на легендарном ледоколе Красин

На легендарном ледоколе Красин, который стоит на приколе в Санкт-Петербурге, театральная команда восходящих звезд петербургской сцены начала читки отрывков произведений авторов Школы драматургов Арктики: Андрея Геласимова, Семёна Ермолаева, Владимира Фёдорова, Ивана Иннокентьева, Владислава Лёвочкина, Ираиды Поповой, Надежды Ильиной, Утума Захарова. Видеозапись читок осуществляет команда автора проекта, режиссера Милы Кудряшовой (Санкт-Петербург). Это одна из важнейших составных Школы, которая восполнит недостаток знаний о драматургах Арктики и их пьес у широкой аудитории страны и зарубежья. Да и поможет почувствовать автора, ощутить, оценить его Слово.

Надо сказать пару слов о ледоколе Красин. Это и красиво, и символично, что съемки театральных постановок арктических авторов проходят именно там. У ледокола весьма славная история, очень героическое прошлое. Ныне этот легендарный корабль отмечает свой столетний юбилей. Он водил караваны, «протаскивал» суда сквозь плавучие льды, крушил мощные ледовые перемычки между пространствами чистой воды, искусно маневрировал в опасных проливах среди островов. Так и наши замечательные писатели, подобно ледоколам, понесут знамя флагмана Арктической драматургии страны и станут литературными проводниками культурных ценностей Арктики на примере Республики Саха (Якутия).

Совсем скоро в Якутске начнутся мастер-классы, на которых одни из самых востребованных писателей страны поделятся секретами своего мастерства, приоткроют завесу особенностей литературы и драматургии Арктического региона, поговорят о сюжетах и проблематике современной прозы и драмы, взаимосвязи художественного текста и эпоса, особенностях перевода. И — ответят на вопросы участников конкурса, которые будут также приглашены на съемки мастер-классов. Ну а авторы лучших вопросов получат призы и возможность участия в празднике «Белые ночи» на площадке Исторического парка «Россия — Моя история».

Осталась неделя, чтобы принять участие в конкурсе. Подробнее о проекте Школа драматургов Арктики узнавайте на сайте: https://yakutdramaschool.ru. А свой вопрос с указанием, кому из писателей он адресован, отправляйте на электронную почту dramarktik@bk.ru с пометкой «На конкурс».