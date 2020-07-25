Пессимизм в нашей жизни — защита или вред?



Все мы в какой-то степени «пессимисты». При каждой неудаче мы начинаем загоняться, винить себя и думать о плохом. Прямо говоря, мы бросаем вызов позитивному настрою. И при этом пессимисты думают, что обладают критическим мышлением и это помогает им выжить в социуме. Так ли это, на самом деле?

Может, мы ошибаемся, считая, что пессимизм — это плохо? По исследованиям Джулии Норем, психолога колледжа Уэлсли в Массачусетсе считает, что определенная степень пессимизма имеет свои преимущества и служит как полезный инструмент. «Здоровый пессимизм» — это один из способов защиты, который позволяет людям придумывать жизнеспособные стратегии решения проблем и лучше подготовиться к негативным результатам. Большую часть нашего внимания занимают именно плохие новости. Ежедневно СМИ показывают нам негативные ситуации и у нас автоматически срабатывает инстинкт «самосохранения». Наш организм защищает нас от внешнего воздействия негативных факторов. Давайте разберемся, из-за чего возникает «пессимизм»?

ВЫ СКЛОННЫ К ПЕССИМИЗМУ, ЕСЛИ:

Вас не удивляет, когда все идет наперекосяк. Фраза, которую вы используете каждый день «я так и знал». И вы не видите никакого позитива Вы считаете себя «реалистом». Хотя это далеко не так. Так как «реалист» — человек, который имеет надежду на благополучный исход. Тогда как «пессимист» – человек, который думает, что все закончится плохо. «Экстернальность» убеждений. Вы считаете, что успех – это влияние внешних факторов, а не ваших действий. Вы разучились прощать. Вы постепенно взращиваете свои обиды, не отпускаете, прокручивая ее в голове снова и снова. Здесь есть вторичная выгода – таким образом, вы контролируете других. Вы имеете свой «трезвый» взгляд на жизнь. Однако при том, что это звучит уныло или агрессивно, вас совсем не волнует. Вы закрытый и отчужденный. Вы считаете, что интровертом быть не так уж и плохо.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЕССИМИЗМА?