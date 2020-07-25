Пессимизм в нашей жизни — защита или вред?
Все мы в какой-то степени «пессимисты». При каждой неудаче мы начинаем загоняться, винить себя и думать о плохом. Прямо говоря, мы бросаем вызов позитивному настрою. И при этом пессимисты думают, что обладают критическим мышлением и это помогает им выжить в социуме. Так ли это, на самом деле?
Может, мы ошибаемся, считая, что пессимизм — это плохо? По исследованиям Джулии Норем, психолога колледжа Уэлсли в Массачусетсе считает, что определенная степень пессимизма имеет свои преимущества и служит как полезный инструмент. «Здоровый пессимизм» — это один из способов защиты, который позволяет людям придумывать жизнеспособные стратегии решения проблем и лучше подготовиться к негативным результатам. Большую часть нашего внимания занимают именно плохие новости. Ежедневно СМИ показывают нам негативные ситуации и у нас автоматически срабатывает инстинкт «самосохранения». Наш организм защищает нас от внешнего воздействия негативных факторов. Давайте разберемся, из-за чего возникает «пессимизм»?
ВЫ СКЛОННЫ К ПЕССИМИЗМУ, ЕСЛИ:
- Вас не удивляет, когда все идет наперекосяк. Фраза, которую вы используете каждый день «я так и знал». И вы не видите никакого позитива
- Вы считаете себя «реалистом». Хотя это далеко не так. Так как «реалист» — человек, который имеет надежду на благополучный исход. Тогда как «пессимист» – человек, который думает, что все закончится плохо.
- «Экстернальность» убеждений. Вы считаете, что успех – это влияние внешних факторов, а не ваших действий.
- Вы разучились прощать. Вы постепенно взращиваете свои обиды, не отпускаете, прокручивая ее в голове снова и снова. Здесь есть вторичная выгода – таким образом, вы контролируете других.
- Вы имеете свой «трезвый» взгляд на жизнь. Однако при том, что это звучит уныло или агрессивно, вас совсем не волнует.
- Вы закрытый и отчужденный. Вы считаете, что интровертом быть не так уж и плохо.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЕССИМИЗМА?
- Каждый вечер вспоминайте все хорошее за прошедший день. Сделайте этот «ритуал» привычкой, если хотите, назовите его «правило на каждый день» и начните вести календарь. Это необязательно должно быть чем-то грандиозным – вкус маленьких радостей наиболее приятен.
- Делайте Добро. Постарайтесь помогать другим людям своими действиями или словами поддержки. Это поможет вам почувствовать свою важность для других людей.
- Почаще общайтесь с позитивно настроенными людьми. Необязательно копировать их поведение через силу. Вы заметите, что мир вокруг вас становится светлее и гораздо лучше, чем вы считали.
- Пока мы живем, все возможно исправить. Это одна из простых истин, которые мотивирует нас на действие и дает надежду.
- Постарайтесь не думать о «плохом». Начните говорить себе «посмотрим». Даже малейшие изменения в направлении ваших мыслей способно поменять всю ситуацию. Ищите середину своих мыслей и развивайте свое мышление. «Золотая середина» между пессимизмом и оптимизмом заключается в адекватном восприятии окружающего.
- Избавиться от пессимистических мыслей довольно трудно и на это потребуется не мало усердия. Вы можете обратиться к опытным психологам за консультацией, которые помогут преодолеть «самих себя» и придать больше самоуверенности.
Когда мы «смотрим на мир в розовых очках», то иногда отдаляемся от настоящего мира. Важно помнить о том, что не надо постоянно «их носить», порой нужно смотреть на «суровую реальность» прямо в лицо и стараться преодолевать свои страхи. Это поможет сохранить и душевное спокойствие, и необходимую бодрость духа в любых обстоятельствах.
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