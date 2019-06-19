Песня якутского бойз-бэнда попала в топ-100 iTunes

Премьера первого сингла «Ангел земной» группы Snow Voice состоялась на таких популярных музыкальных площадках, как Apple Music, Boom и Яндекс Music. Стартовав со 121 места, песня попала в топ и заняла 66 место в российском чарте, сообщает ЯСИА.

Дебют композиции «Ангел земной» авторства Сёмена Ченянова и участников группы состоялся 13 июня на фан-встрече в Якутске. Мелодия первого сингла, вышедшая на всероссийский уровень, взята из их первого хита «Санаам эйиэхэ», однако песня не является дословным её переводом.

Композиция вышла на музыкальных площадках 18 июня и стартовала на 122 месте в общем чарте iTunes, позже она поднялась до 71 места, потом заняла 66 позицию. Место в рейтинге зависит от количества прослушиваний и оценок пользователей.

Скачать и послушать песню можно на цифровых площадках Apple Music, iTunes, Boom, Yandex music, Google play, Vk music и на YouTube.

Кроме того, трек вышел в официальной группе «Жара Music» с 54 тысячами подписчиками, на данный момент его в альбоме на странице прослушали и оценили 3,5 тысячи пользователей. Также песню репостнули другие популярные российские паблики. Трек поддержала и певица Ирина Нельсон, вместе с которой Snow Voice выступали на МУЗ-ТВ и снимались в клипе.

С мая этого года группа во главе с Семёном Ченяновым начала сотрудничество с российским музыкальным лейблом «Жара Music». Им руководят артисты Эмин Агаларов и Бахтияр Алиев, известный как рэпер Бахти.