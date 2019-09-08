08.09.2019
12:51
100

Якутск

Песня о Якутске. Ко дню города

Источник: https://youtu.be/ddNkd5EvpJc
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх