19.07.2021
06:02
197

Общество

Песня о лесных пожарах в Якутии

Популярная песня на злобу дня:

Фото: sakhalife
Источник: https://www.instagram.com/p/CRbqd4tsrCF/?utm_medium=copy_link
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх