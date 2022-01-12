Песня до оперы доведет: ЯТЭК поддержала конкурс юных вокалистов

II Открытый дистанционный конкурс детской и юношеской песни «Звонко лейся, песенка» прошел с 6 ноября по 1 декабря. Благодаря поддержке ПАО «ЯТЭК» победительница конкурса получила возможность попасть в закулисье Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия). Экскурсию для нее провела солистка театра Мария Михайлова.

Начиная с прошлого года улусный конкурс детской песни, проводившийся в поселке Кысыл-Сыр, перешёл на дистанционный формат. Теперь воспользоваться прекрасной возможностью заявить о себе смогли еще больше якутских детей. Дополнительной мотивацией участникам послужил главный приз от компании ЯТЭК – поездка в Якутск с посещением государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия).

Попробовать свои творческие силы в 2021 году решились 45 солистов и 17 вокальных ансамблей из двенадцати районов республики. Оценить юные таланты доверили компетентному жюри под руководством солистки театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) Марии Михайловой. Участие настоящей оперной примы гарантировало объективность и справедливость результатов.

При поддержке ПАО «ЯТЭК» конкурс «Звонко лейся, песенка» проводится уже 14 лет. Условия конкурса очень демократичные, организаторы не вводят для ребят возрастных ограничений: за все время проведения самому младшему участнику едва исполнилось 4 года, а самому старшему – 20 лет. В выборе конкурсной программы участники также свободны: каждый исполнитель представляет слушателям то, что ему нравится. Главные критерии оценки – талантливое исполнение, вокальные данные и артистизм.

Обладателем гран-при конкурса стала Диана Нурова из поселка Кысыл-Сыр. Она набрала максимально возможное количество баллов и получила специальный приз – эксклюзивную экскурсию по Государственному театру оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона в сопровождении солистки Марии Михайловой. Вместе они заглянули за кулисы, где прима поделилась с начинающей певицей секретам рождения сценической магии.

«Диана оказалась очень благодарным слушателем и осталась в восторге от нашей экскурсии. Вместе с ней мы словно вместе окунулись в детство. Я сама родом из Вилюйского улуса, и потому было вдвойне приятно стать частью этого праздника песни. Хотела бы отметить высокий уровень участников, определить победителя было очень трудной задачей. Но даже само участие в конкурсе способствуют творческому росту участников и окрыляет на успехи. Это новые горизонты для юношей и девушек, возможность профессионального становления», – подчеркнула председатель жюри Мария.

По словам музыкального руководителя победительницы – Светланы Семеновой – благодаря содействию ЯТЭК культурное воспитание молодежи поднимается на новый уровень.

«В этом году специальный приз от спонсора – особенный. Дети из сел и деревень часто не имеют возможности приобщиться к настоящей культуре. Поездка в Якутск предоставит такую возможность. «Звонко лейся, песенка» – конкурс уникальный. Он продолжается уже много лет, и каждый год мы наблюдаем появление новых ярких участников из разных улусов. Многие продолжают выступать и занимают места уже в более серьезных конкурсах – на республиканском, всероссийском и международном уровнях», – отметила Светлана Семенова.

Подготовку к следующему, пятнадцатому по счету конкурсу будущие участники начнут уже в начале года.