Песня «День Победы» прозвучит сегодня на якутском языке
Уважаемые горожане!
Сегодня, 8 мая на проспекте Ленина в 18-00 раздастся «Голос Победы»: всенародно известная и любимая песня «День Победы» прозвучит на русском и якутском языках.
В день проведения акции 8 мая на улицах российских городов одновременно в 12 часов по московскому времени из громкоговорителей зазвучит запись голоса Юрия Левитана с объявлением об окончании войны. А после этого – песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.
В Якутии эта песня прозвучит и на якутском языке в исполнении артистов Адрианы и Мирослава Егорова.
В 2020 году к празднованию 75-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая Память», песня «День Победы» впервые была переведена на якутский язык. Перевод песни на слова: Афанасия Гуринова-Арчылан, писателя, журналиста, Варвары Окороковой – доктора филологических наук, Валентины Комиссаровой-Күлүмүрэ, композитора Кирилла Герасимова и артиста Алексея Егорова-Өркөн.
Акция «Голос Победы» проводится по всей стране по инициативе партии «Единая Россия».
КЫАЙЫЫ КҮНЭ
Кыайыы күнүн кыыма бэрт симик этэ ‒
Уоһар чох кылаҥ гынарын кэриэтэ…
Уоттаах суоллар күдэннэрин бурҕатан ‒
Бу күн дьолун чугаһата сатыырбыт.
Хос ырыата:
Дьэ, бу Кыайыы күнүн аҥкыла ‒ буораах!
Күндү күммүт күрэҥсийбит чанчыктаах.
Бу үөрүүбүт харах уута былаастаах.
Кыайыы күнэ!
Кыайыы күнэ!
Кыайыы күнэ!
Күнүн-түүнүн, кыһа уотун кыымырда,
Ийэ дойду, саатар, нуктаан ылбата…
Күнүн-түүнүн кыргыһыыга киирэммит ‒
Бу күн дьолун чугаһата сатыырбыт.
Кэллим, ийээ, оттон сорох төннүбэт…
Сүүрүүм дуу атах сыгынньах, сиик кэһэн…
Тэгил сири, дойдулары арҕаран ‒
Бу күн дьолун чугаһата сатыырбыт.
Песню «День Победы» впервые исполнили на якутском языке
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