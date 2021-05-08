Песня «День Победы» прозвучит сегодня на якутском языке

Уважаемые горожане!

Сегодня, 8 мая на проспекте Ленина в 18-00 раздастся «Голос Победы»: всенародно известная и любимая песня «День Победы» прозвучит на русском и якутском языках.

В день проведения акции 8 мая на улицах российских городов одновременно в 12 часов по московскому времени из громкоговорителей зазвучит запись голоса Юрия Левитана с объявлением об окончании войны. А после этого – песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

В Якутии эта песня прозвучит и на якутском языке в исполнении артистов Адрианы и Мирослава Егорова.

В 2020 году к празднованию 75-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая Память», песня «День Победы» впервые была переведена на якутский язык. Перевод песни на слова: Афанасия Гуринова-Арчылан, писателя, журналиста, Варвары Окороковой – доктора филологических наук, Валентины Комиссаровой-Күлүмүрэ, композитора Кирилла Герасимова и артиста Алексея Егорова-Өркөн.

Акция «Голос Победы» проводится по всей стране по инициативе партии «Единая Россия».

КЫАЙЫЫ КҮНЭ

Кыайыы күнүн кыыма бэрт симик этэ ‒

Уоһар чох кылаҥ гынарын кэриэтэ…

Уоттаах суоллар күдэннэрин бурҕатан ‒

Бу күн дьолун чугаһата сатыырбыт.

Хос ырыата:

Дьэ, бу Кыайыы күнүн аҥкыла ‒ буораах!

Күндү күммүт күрэҥсийбит чанчыктаах.

Бу үөрүүбүт харах уута былаастаах.

Кыайыы күнэ!

Кыайыы күнэ!

Кыайыы күнэ!

Күнүн-түүнүн, кыһа уотун кыымырда,

Ийэ дойду, саатар, нуктаан ылбата…

Күнүн-түүнүн кыргыһыыга киирэммит ‒

Бу күн дьолун чугаһата сатыырбыт.

Кэллим, ийээ, оттон сорох төннүбэт…

Сүүрүүм дуу атах сыгынньах, сиик кэһэн…

Тэгил сири, дойдулары арҕаран ‒

Бу күн дьолун чугаһата сатыырбыт.

Песню «День Победы» впервые исполнили на якутском языке