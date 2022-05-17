«Песни Великой Победы!» в рамках проекта для слепых и слабовидящих

13 мая 2022 года в Якутской республиканской библиотеке для слепых прошла третья творческая встреча в рамках проекта «Музыка и Слово. Аудиокниги для слепых и слабовидящих». Проект реализует Союз музыкальных деятелей Якутии при грантовой поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Творческая встреча была посвящена теме «Музыка и Слово. Песни Великой Победы».

В первую очередь, ведущие Валентин Лаптев и Ольга Фоменко поздравили собравшихся слушателей с 77-й годовщиной Победы Советского союза в Великой Отечественной войне. День Победы для нашей страны – священный праздник. В те грозные годы каждый житель нашей большой страны независимо от национальности и вероисповедания вносил свой вклад в победу: на полях сражений, на заводах и фабриках, в полях и в море, обеспечивая страну продовольствием. Многие музыканты сражались с врагом в рядах Советской Армии. Оставшиеся в тылу отдавали фронту свой талант и свое искусство.

Роль песни в годы войны была чрезвычайно высока. Она стала грозным оружием фронта и тыла, не позволившим сломить дух народа. Песня призывала быть стойкими и смелыми, утешала и вдохновляла на боевые подвиги, вселяя уверенность в себе!

Именно благодаря музыке того времени, мы способны ощутить на себе чудовищную тяжесть материнских слёз, ожидавших возвращения своих сыновей, и то неописуемое счастье, которое испытали все жители Советского Союза 9 мая 1945 года. Но не менее важно и слово! Композитор Игорь Лученок сказал: «Вообще, в таком непростом деле, как создание песни, многое зависит от текста. Талантливый, сердечный стих воспламеняет композитора, вызывает у него горячие ответные чувства, дает толчок творческой мысли».

Праздничную концертную программу представили артисты Симфонического хора Филармонии Якутии: Диана Морук, Ирина Магеррамова, Александр Луценко, Михаил Нямгаваа, Евгения Илиева, Рустам Слепцов, Николай Шарин, Екатерина Максимова, Ольга Топоркова и Василий Пинигин.

В программе прозвучали песни военных и послевоенных лет на русском и якутском языках: «Смуглянка», «Майский вальс», «Берёзы», «Аан дойду ыччатын сурэ5э», «Не забывай», «Случайный вальс», «Черноглазая казачка», «Хайыьар», «Одинокая гармонь», «Yopyy», «Как, скажи, тебя зовут?» .

В завершении концерта весь зал пел «Смуглянку». Творческая встреча прошла в теплой, душевной атмосфере и завершилась общим фотографированием.

Бесспорно, музыка и литература помогли людям выжить в страшное время Великой Отечественной войны, выстоять и победить! Музыка и Слово обладают ошеломляющей силой воздействия на душу человека! Пусть это будет только позитивное, созидательное воздействие, которое вызывает сильные и глубокие чувства, вдохновляет преодолевать любые трудности, побеждает становиться добрее, терпимее, отзывчивее, доброжелательнее!

Отзывы:

От имени ОО «Алмаз» в РС(Я) выражаем огромную БЛАГОДАРНОСТЬ артистам Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко за Концерт, посвященный 77-летию Великой Победы! Отдельное Спасибо молодому коллективу за такое потрясающее, солнечное, доброе, творческое выступление! Возможно для кого-то Дебют, но все было Отлично! Очень хорошие военные песни на русском и якутском языках, а голоса…мы в восторге! Откуда берутся такие Молодые, задорные и очень красивые артисты у нас в Якутске? Вопрос риторический. Будем надеяться блеснёте вы не только на сцене наших театров, но и за пределами Республики Саха(Я). Удачи, Успеха, Улыбок!

«13 мая 2022 года в актовом зале нашего родного клуба состоялся концерт, посвященный 77- ой годовщине Великой Победы над фашизмом. Томясь два года в четырех стенах из-за пандемии коронавируса, очень нуждались в духовной пище. И сегодня полной грудью вдохнули глоток настоящего искусства. Певцы Якутской филармонии исполнили песни военных лет. Концерт был составлен в классическом стиле. Ведущие с хорошей дикцией комментировали выход каждого артиста, называя авторов и композиторов песен. Зрители восторженно провожали каждого исполнителя. В ходе концерта почувствовались и лязг грозного оружия, и горечь потерь, и ликование Победы. Как же без любви? И в трагические минуты жизни чувствовался романтизм, любовь, вера в завтрашний день. В конце встречи артисты и зрители слились в единое целое. Дух взаимоудовлетворенности повис над зрительским залом. Под занавес состоялось общее фотографирование. Благодарим артистов филармонии и Республиканскую библиотеку для слепых за чуткость и внимание в наше непростое время», — Мария Николаевна Пассар.

«Сегодня, 13 мая, в Республиканской библиотеке для слепых вновь состоялась творческая встреча с союзом музыкальных деятелей Якутии. Артисты Симфонического хора Филармонии Якутии подарили читателям библиотеки концертную программу «Музыка и Слово. Песни Великой Победы».

Артисты исполнили мелодичные, задушевные, удивительные песни военных и послевоенных лет.

Проходивший концерт сопровождался овациями и возгласами «браво».

Прошедший концерт дал ещё одну возможность выразить благодарность участниками войны за их неоценимый подвиг. И сказать о том, что мы чтим, знаем и помним героев!».

АРЖАКИН Болдьумаар Николаевич

«Сегодня в библиотеке для слепых прошёл очень интересный концерт, посвящённый Дню Победы. На этом концерте артисты филармонии исполнили душевные песни военных лет на русском и якутском языках. Мы были очень рады! От всей души также благодарим библиотеку за организацию такого мероприятия. Дальнейших вам успехов! Желаем также дальше поддерживать людей с проблемами зрения и организовывать различные интересные мероприятия».

АЛЕКСЕЕВА Марфа Васильевна.