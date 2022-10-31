31.10.2022
21:34
441

Политика

Песков об указе президента РФ о завершении мобилизации

В Кремле предложили ориентироваться на заявление Минобороны по поводу дополнительных мобилизационных мероприятий. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, было соответствующее заявление, на него и нужно ориентироваться.

Призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации был объявлен в России 21 сентября в соответствии с указом главы государства.

Как ранее сообщалось, министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что частичная мобилизация в стране завершена, в рамках мобилизационной кампании призвано 300 тысяч человек, из них 82 тысячи уже направлены в зону проведения спецоперации на Украине.

Глава Минобороны подчеркнул, что новых мероприятий по частичной мобилизации в России не планируется, исключение составит работа с добровольцами.

Отвечая на вопрос, будет ли указ президента о завершении мобилизации, Песков отметил, что Кремль об этом проинформирует дополнительно, сообщает «Парламентская газета»

Фото: Кремлин.ру
Источник: "Парламентская газета"

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх