06.12.2022
20:39
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Политика

Песков: Не обращайте внимания на сообщения в соцсетях о новой мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не обращать внимание на сообщения в соцсетях о возможной новой волне мобилизации и ориентироваться на официальную информацию. сообщает ТАСС.

«Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. Нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, то президент уже все сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания», — пояснил представитель Кремля в беседе с журналистами во вторник.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.

Фото: РИА Новости
Источник: ТАСС

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