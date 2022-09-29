29.09.2022
20:08
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Политика

Песков анонсировал «объемное выступление» Путина

Дмитрий Песков заявил, что завтра в 15.00 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых четырёх территорий, сообщает тгк МК: главное на сегодня. Там же, по его словам, «будет объёмное выступление» Владимира Путина. «Это не послание президента Федеральному собранию, очень важно не путать», — подчеркнул он. Песков отметил, что послание состоится позже, пресс-служба своевременно проинформирует об этом СМИ.

Фото: kremlin.ru
Источник: тгк МК: главное на сегодня.

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