Пешеходы стали жертвами ДТП в Якутске

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11 сентября в около 13 часов на перекрестке улиц Дзержинского и Строителей произошло ДТП с опрокидыванием транспортного средства.

По предварительным данным установлено, что водитель 1993 г.р., управляя автомашиной «Тойота Виш», двигаясь по ул. Дзержинского со стороны ул. Кальвица в сторону ул. Строителей, не доезжая перекрестка ул. Дзержинского – Строителей при перестроении со средней полосы в правую полосу не уступил дорогу автомашине «Тойота Краун» под управлением водителя 1992 г.р., который ехал попутно по правой полосе проезжей части дороги, тем самым водитель автомашины «Тойота Краун» во избежание столкновения выехал на тротуар и наехал на опору светофорного объекта, в результате чего телесные повреждение получила пешеход- несовершеннолетняя 2002 г.р., которая в данный момент стояла на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи пострадавшую осмотрела и увезла в медучреждение, где поставлен предварительный диагноз: ушибленная рана правой голени, ей назначено амбулаторное лечение.

На водителя «Тойота Виш» оформлены административные протокола по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ (за управление ТС не зарегистрированным в установленном порядке, санкция размера штрафа 500 рублей), по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (за неисполнение владельцем ТС обязанности по страхованию, размер штрафа 800 рублей), по ст.12.33 КоАП РФ (повреждение дорог или других дорожных сооружений, наложение административного штрафа от 5 до 10 тысяч рублей) .

На водителя «Тойота Краун» оформлен административный протокол по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (за неисполнение владельцем ТС обязанности по страхованию, размер штрафа 800 рублей).

Местом ДТП является регулируемый перекресток улиц Дзержинского – Строителей г.Якутска, покрытие дороги асфальтобетонное, сухое, без видимых повреждений, погода ясная, светлое время суток.

В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование.

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Второе автопроисшестие в Якутске с участием пешехода произошло около 15 часов 20 минут дня на регулируемом перекрестке улиц Лермонтова и Сергеляхское шоссе.

В ходе проверки установлено, что водитель 1969 г.р. управляя автомашиной «Тойота Лэнд Круизер», следуя по Сергеляхскому шоссе со стороны улицы Дежнева в направлении ул. Лермонтова на регулируемом перекрестке улиц Сергеляхское шоссе – Лермонтова – Красильникова, совершил наезд на пешехода 2000 г.р., который переходил проезжую часть дороги через регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора с правой стороны налево по ходу движение автомашины «Тойота Лэнд Крузер».

Бригада скорой медицинской помощи доставила пешехода в медучреждение, где ему поставлен диагноз: сотрясение головы, ушиб мягких тканей лица, ссадины на лобной, обеих скуловых областей, ушиб левого коленного сустава, назначено амбулаторное лечение.

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Следующий наезд на пешехода произошел около 16 часов дня на регулируемом перекрестке улиц Лермонтова – Свердлова.

Установлено, что водитель 1995 г.р. управляя автомашины «Тойота Виш» следуя по улице Свердлова, в направлении ул. Лермонтова на регулируемом перекрестке улиц Лермонтова и Свердлова, при повороте на право совершил наезд на пешехода — пенсионерку 1948 г.р., которая переходила на тот момент регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора.

Пожилая женщина доставлена в травмпункт с закрытым переломом фаланги пальца левой стопы, назначено амбулаторное лечение.

Проведенные медосвидетельствования не выявило у водителей трех зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях факта употребления алкогольных напитков.

По всем фактам ДТП возбуждены административные расследования.

Госавтоинспекция республики обращается ко всем участникам дорожного движения и напоминает, что надо быть предельно внимательными на проезжей части, что касается водителей, следует соблюдать безопасный скоростной режим, позволяющий контролировать движение транспортного средства, с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий при возникновении опасности. Будьте внимательны и осторожны при проезде перекрестков, остановок общественного транспорта, образовательных учреждений, мест массового скопления людей.

Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу только в установленных для этого местах, убедившись в безопасности своего перехода, используйте на одежде, на сумках, на рюкзаках световозвращающие элементы, что позволит водителям транспортных средств заблаговременно заметить вас в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.