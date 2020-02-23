Первыми зрителями фильма «Калашников» по праву стали Алданские юнармейцы

Руководство ООО «Ассоциация строителей АЯМ» и ТРК «Чудо парк» организовали для мальчишек и девчонок Алданского отделения ЯРО Всероссийского военно – патриотического общественного движения «Юнармия» коллективный просмотр художественного фильма «Калашников», подарив сертификат на льготное посещение премьеры. Просмотр состоялся 22 февраля. Вместе с юнармейцами на просмотр фильма пришли родители, руководители и победители военно-спортивной игры «Защитник Отечества». Накануне просмотра10 участников команды школы № 5, победив в упорной борьбе, получили билет на премьеру.

Некоторые эпизоды фильма юнармейцы сопровождали аплодисментами, а в финале дружно и стоя прокричали троекратное «Ура!».

«Фамилия Калашников известна всему миру. Большинство знает о его достижениях, но как и каким трудом ои ему достались, не знает никто. Спасибо создателям фильма. Мы в очередной раз прикоснулись к истории. Простой парень-самоучка в свои 28 создает легендарное оружие. Вот с кого нужно брать пример», — делятся бойцы юнармии и их родители впечатлениями после фильма.

«Сегодня мы с закрытыми глазами, на скорость собираем автомат Калашникова, — с гордостью добавляет Дмитрий Орлов, юнармеец, сын начальника юридического отдела ООО «Ассоциация строителей АЯМ». – И это не составляет никакого труда, как для мальчишек, так и для девчонок. Мы приняли клятву верности нашему Государству. Я горжусь, что вступил в эту организацию, так как она воспитывает дисциплину, характер и вызывает интерес к истории нашего государства».

Поощрение школьников района походом в кино на просмотр патриотических фильмов стала доброй традицией администрации ТРК «Чудо парк» и «Ассоциации строителей АЯМ». «Это прежде всего забота о воспитании подрастающего поколения на подвиге Советского народа, на примере своих родных, сражавшихся на полях сражений. Память о них – лучшая награда», — сказал Егор Фролов, исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ».