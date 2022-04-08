Первый зампрокурора Якутии встретился с жителями Нюрбинского района

Первый заместитель прокурора республики Сергей Губин с выездом в г. Нюрба Нюрбинского района провел личный прием граждан.

На прием обратилось 9 заявителей. Ими перед руководителями правоохранительных органов поставлены вопросы регистрации имущества. Сообщено заявителями о нарушениях их прав на обеспечение качественной питьевой водой. Рассмотрены вопросы энергоснабжения, приостановления строительства объекта, разъяснены положения уголовного законодательства и т.д.

Всем обратившимся на прием гражданам даны исчерпывающие разъяснения правового характера, по поступившим обращениям организованы проверки, восстановление прав заявителей поставлено на контроль.