Первый замминистра здравоохранения Якутии посетил Нюрбинский улус

Вчера, 14 июля, первый заместитель министра здравоохранения региона Роман Савин посетил Нюрбинскую центральную районную больницу. Особое внимание Роман Савин уделил работе первичного звена. Он осмотрел очаг возгорания в больничном комплексе в котором недавно произошел пожар, отделения стационара, детскую и взрослую поликлиники.

Кроме того, провёл рабочую встречу с главой МР «Нюрбинский район» Алексеем Иннокентьевым, заместителем главы по социальным вопросам Анной Уларовой, заместитель главы Алексеем Андреевым, главным врачом Нюрбинской ЦРБ Натальей Павловой. Участники встречи обсудили вопросы жилья для медицинских работников, строительство новых объектов здравоохранения в районе, оснащение ФАП и ВА медицинским оборудованием.

«В Нюрбинском районе руководством района уделяется большое внимание здравоохранению — обеспечивается помощь не только в укреплении материально-технической базы Нюрбинской ЦРБ, это обеспечение медицинским оборудованием, санитарным автотранспортом, но и в привлечении и закреплении медицинских кадров», — сказал Роман Савин.

Наталья Павлова отметила, что за счёт средств района введено здание Хатынского ФАП, в текущем году планируется строительство здания Маарской врачебной амбулатории.

Напомним, что по нацпроекту «Здравоохранение» Нюрбинская ЦРБ получила три санитарных автомобиля, компьютерный томограф, рентген аппараты, аппараты УЗИ, ФГДС, лапороскопическое оборудование, введено новое модульное здание Хорулинской врачебной амбулатории, в 2022 году ожидается монтаж модульного здания Кюндядинской врачебной амбулатории.