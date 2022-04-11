Первый замминистра строительства наказана прокуратурой

Первый заместитель министра строительства Республики Саха (Якутия) Галина НОВИКОВА привлечена к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Прокуратура республики провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в Министерстве строительства Республики саха (Якутия).

Установлено, что в Министерство поступило обращение гражданина о получении мер поддержки в связи утратой жилья.

Однако, чиновниками регионального министерства обращение заявителя по существу не рассмотрено, даны разъяснения по вопросам, не поставленным гражданином. Ответ заявителю направлен с нарушением установленного законом 30-дневного срока.

Прокуратура республики возбудила в отношении ответственного должностного лица- первого заместителя министра строительства Республики Саха (Якутия) дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Не согласившись с принятым решением, должностным лицом судебный акт обжалован. Однако суд апелляционной инстанции подтвердил позицию прокуратуры республики и оставил решение суда первой инстанции без изменения.