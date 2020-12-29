Первый замминистра культуры Якутии проведет прямой эфир

Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Валерьевич ЛЕВОЧКИН проведет 29 декабря прямой эфир на официальной странице администрации главы и правительства республики в социальной сети Instagram @sakhagov Владислав Левочкин ответит на все актуальные вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте instagram.com/sakhagov/ Начало — в 17.00 часов.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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