29.12.2020
11:46
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Культура

Первый замминистра культуры Якутии проведет прямой эфир

Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Валерьевич ЛЕВОЧКИН проведет 29 декабря прямой эфир на официальной странице администрации главы и правительства республики в социальной сети Instagram @sakhagov

Владислав Левочкин ответит на все актуальные вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте instagram.com/sakhagov/

Начало — в 17.00 часов.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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