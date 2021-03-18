Первый замминистра культуры Якутии даст мастер-класс

В рамках проекта «Школа драматургов Арктики» состоится конкурс «Узнай об Арктике: задай вопрос автору!». Конкурс продлится до 25 марта и проходит при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках события мастер-класс даст и первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии, драматург Владислав ЛЕВОЧКИН.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прочесть произведения писателей и драматургов Владимира ФЁДОРОВА, Андрея ГЕЛАСИМОВА, Семёна ЕРМОЛАЕВА, Ивана ИННОКЕНТЬЕВА, Владислава Лёвочкина, Ираиды ПОПОВОЙ, Надежды ИЛЬИНОЙ, Утума ЗАХАРОВА. Все авторы проведут в Якутске свои мастер-классы по драматургии. Фрагменты их пьес можно найти на сайте yakutdramaschool.ru.

Авторы лучших вопросов примут участие в съёмках мастер-классов, будут награждены дипломами и призом с автографом любимого драматурга, сертификатами на бесплатное посещение Музейного комплекса «Россия — Моя история» до конца 2021 года на две персоны, приглашением на праздник «Белые ночи», который пройдет в рамках Всероссийской Ночи музеев.

Отметим, что мастер-классы Школы драматургов Арктики будут совмещены с театральной читкой с участием петербургского режиссёра Ксении НИКИТИНОЙ.

Школа драматургов Арктики посвящена памяти современного прозаика и драматурга, лауреата Большой литературной премии России Василия ХАРЫСХАЛА.