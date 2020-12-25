25.12.2020
14:57
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Якутск

Первый заммэра Якутска выйдет в прямой эфир

Сегодня, 25 декабря первый заместитель главы города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ примет участие в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24». Прямой эфир состоится в онлайн-режиме. Начало эфира: после выпуска новостей в 18:00. 

Евгений Григорьев расскажет телезрителям о ремонте, реконструкции и строительстве улично-дорожной сети городского округа «города Якутск» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году, о реконструкции проспекта Ленина в 2021 году, о мероприятиях «Трехлетия благоустройства и озеленения в городе Якутске».

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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