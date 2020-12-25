25.12.2020
14:57
79
Якутск
Первый заммэра Якутска выйдет в прямой эфир
Сегодня, 25 декабря первый заместитель главы города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ примет участие в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24». Прямой эфир состоится в онлайн-режиме. Начало эфира: после выпуска новостей в 18:00.
Евгений Григорьев расскажет телезрителям о ремонте, реконструкции и строительстве улично-дорожной сети городского округа «города Якутск» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году, о реконструкции проспекта Ленина в 2021 году, о мероприятиях «Трехлетия благоустройства и озеленения в городе Якутске».
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.12.2020
46
25.12.2020
78
25.12.2020
121
25.12.2020
107
25.12.2020
137
25.12.2020
127
25.12.2020
168
25.12.2020
190
25.12.2020
198
25.12.2020
233
25.12.2020
519
25.12.2020
200
25.12.2020
268
25.12.2020
695
25.12.2020
1153
25.12.2020
249
25.12.2020
2204
25.12.2020
397
25.12.2020
233
25.12.2020
588
25.12.2020
303
25.12.2020
2828
25.12.2020
448
25.12.2020
778
24.12.2020
368
24.12.2020
2751
24.12.2020
784
24.12.2020
602
24.12.2020
461
24.12.2020
429
24.12.2020
476
24.12.2020
604
24.12.2020
1387
24.12.2020
461
24.12.2020
483
24.12.2020
474
24.12.2020
1364
24.12.2020
575
24.12.2020
1992
24.12.2020
386
24.12.2020
456
24.12.2020
688
24.12.2020
497
24.12.2020
428
24.12.2020
519
24.12.2020
1464
24.12.2020
4421
24.12.2020
430
24.12.2020
885
24.12.2020
394
ТОП НОВОСТИ
24.12.2020
12096
19.12.2020
7842
19.12.2020
5959
21.12.2020
5954
22.12.2020
5216
19.12.2020
5054
21.12.2020
4869
19.12.2020
4664
22.12.2020
4551
24.12.2020
4415