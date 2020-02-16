Первый якутянин получил лицензию профессионального боксера. В супертяжелом весе!

10-кратный чемпион Якутии по боксу получил лицензию профессионального боксера

Регистрация спортсмена из Якутии датирована в реестре Федерации бокса России 8 февраля 2020 года. Что примечательно, 31-летний Петр ЕГОРОВ из Мегино-Кангаласского улуса будет выступать на профессиональном ринге в супертяжелой весовой категории – свыше 90,719 кг (200+ Lbs — Heavyweight), сообщает «Спорт Якутии».

Мастер спорта России Петр Егоров – известный в республике боксер, десятикратный победитель чемпионатов Республики Саха (Якутия) среди мужчин. В прошлом году, выиграв очередной чемпионат памяти Арсена Петрова, мегинский супертяж повторил рекорд Василия ПАВЛОВА по количеству побед на чемпионатах Якутии – 10 раз.

«Спорт Якутии» связался с боксером и разузнал некоторые подробности начала его профессиональной карьеры:

— Первый шаг сделан. На прошлой неделе, 8 февраля, я получил лицензию профессионального боксера. Для получения обязательного документа прошел через множество этапов: это и различные анализы, медицинский контроль, внесение взноса и прочие процедуры. Пока еще рано говорить о каких-то конкретных боях, соперниках, организациях, в которых я буду боксировать. Но очень надеюсь, что уже в этом году мне предстоит выйти на профессиональный ринг.

— Петр, у тебя была довольно успешная любительская карьера на уровне республики. Ты являешься 10-кратным чемпионом Якутии. Как же занесло в профессионалы?

— Профессиональным боксом интересуюсь достаточно давно. Сейчас хочу все это узнать, почувствовать на своем опыте. И если все получится, стану первым боксером из Якутии, которому удалось выйти на такой уровень. В 2018 году во время подготовки к чемпионату России я познакомился с известным в боксерских кругах человеком Игорем АНДРЕЕВЫМ, который предложил попробовать себя в профи. А уже осенью прошлого года переехал в Санкт-Петербург, чтобы осуществить свою цель. Занимался в Академии бокса под руководством Алексея ОСОКИНА. Сейчас же тренируюсь в боксерском клубе «Клинч» у тренера Андрея СИТНИКОВА.

— Ты будешь выступать в самом тяжелом весе — нeavyweight. Это серьезный вес…

— Да, это супертяжелая весовая категория. Мой тренировочный вес примерно 98-100 кг сейчас. И чтобы достойно боксировать в этом дивизионе, надо иметь соответствующую подготовку. После нескольких месяцев тренировок я хочу сказать, что любительский и профессиональный бокс – это чуть ли не разные виды спорта. Понял, единственное, что их связывает – только название «бокс». В остальном же все по-другому: начиная от тренировок, не говоря уже, наверное, о самом поединке.

— Интересно, ты один решился на такой шаг? С кем советовался перед тем, как идти в профессионалы?

— У меня есть семья, которая осталась в Якутске, есть родные и близкие люди, которые поддержали решение. С моим первым тренером Василием ШЕСТАКОВЫМ постоянно на связи, он всегда даст дельный совет, поможет, чем сможет. Также, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности президенту федерации бокса республики Петру АЛЕКСЕЕВУ и генеральному директору компании «Алмазы Анабара» Павлу МАРИНЫЧЕВУ за оказываемую поддержку, а также всем тем, кто не остался в стороне.

Кстати, у Петра Егорова есть еще одна цель – установить рекорд по числу побед на чемпионатах Якутии и довести его до одиннадцати. И если все сложится, Егоров попытается побить высшее достижение республики уже в этом году на очередном чемпионате Якутии, который состоится в марте. Дело в том, что на любительском ринге также могут выступать и боксеры-профессионалы, имеющие не более пяти боев в карьере. У Егорова пока на профессиональном ринге – 0 поединков, соответственно.

Александр ПОСЕЛЬСКИЙ, Sportyakutia.ru