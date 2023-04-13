Первый якутский 3D-мультфильм «Бык холода»

Основатель студии «Тундра» Александр Охлопков имеет опыт работы в Disney и Universal. Для работы над якутским мультфильмом он созвал большую команду из анимационных студий «Союзмультфильм» и «Паровоз». А писать сценарий помогала шеф-редактор канала «Дисней» Юлия Синельникова, сообщает КП-Якутия, разместив видео презентации мультфильма.

Непоседливого мальчика озвучил Айсен Диодоров, которого взяли после одного аудиосообщения. А его экранного дедушку озвучил известный в Якутии актер Саха театра Петр Баснаев.

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