19.03.2021
17:50
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Без рубрики

Первый выезд Саха театра на гастроли после локдауна

Саха театр 17 марта, спустя ровно год после объявления пандемии и отмены традиционных весенних гастролей по улусам республики, сыграл выездной спектакль в Хангаласском улусе.

Как сообщает театр, поездка состоялась по инициативе мецената Афанасия Киприянова. Премьерный спектакль «Таптал» по Алампа был показан в с.Качикатцы Хангаласского улуса в Центре культуры «Сарыал». Зрители очень тепло встретили коллектив Саха театра, сами артисты тоже были очень воодушевлены поездкой и выразили желание почаще выезжать на гастроли.

Фото: Саха театр
Источник: Саха театр
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