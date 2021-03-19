Первый выезд Саха театра на гастроли после локдауна

Саха театр 17 марта, спустя ровно год после объявления пандемии и отмены традиционных весенних гастролей по улусам республики, сыграл выездной спектакль в Хангаласском улусе.

Как сообщает театр, поездка состоялась по инициативе мецената Афанасия Киприянова. Премьерный спектакль «Таптал» по Алампа был показан в с.Качикатцы Хангаласского улуса в Центре культуры «Сарыал». Зрители очень тепло встретили коллектив Саха театра, сами артисты тоже были очень воодушевлены поездкой и выразили желание почаще выезжать на гастроли.