Сотрудники Исторического парка «Россия-Моя история» совместно с Русским Географическим Обществом провели первый в Якутске автобусный квест! Участники автобусной экскурсии разгадывали локации, наперебой отвечали на вопросы викторины и даже играли в «крокодила». Многие впервые побывали у памятника Бестужева-Марлинскому и Курнатовскому, увидели дореволюционный иконостас Богородицкого храма и Сквер ямщиков, смахнули снег на табличках у самолетов на вечной стоянке и «Камня поляков»…

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«Я как будто снова вернулась в школьные годы и побывала на веселой, шумной экскурсии!», «Хотелось бы побольше таких маршрутов по каждой исторической эпохе в городе», «Когда следующий тур?» — такие отзывы мы получили от участников квеста о туманном и морозном приключении. А победитель квеста получил огромный торт с символами Якутии и города «Здесь был!».

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Такие автобусные квесты для всех желающих мы запустим в конце марта следующего года. А пока учитываем все пожелания пробного тура и возможности других маршрутов.