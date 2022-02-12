Первый в Якутии автоклуб появится в Амге



Амга станет одним из обладателей первого в республике автоклуба. Амгинский наслег прошел отбор в качестве получателя субсидии из госбюджета на приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения субъектов РФ. Субсидия выделяется в рамках национального проекта «Культура».

Автоклуб – это специальный автотранспорт на основе «Газели» или «Камаза», оборудованный разборной сценой, световым и звуковым оборудованием.

Как отмечает Министерство культуры и духовного развития республики, программа реализуется в Якутии впервые. Общая сумма финансирования составила более 4700000 рублей, в том числе 4685 тыс.руб из средств федерального бюджета и 47 тыс.руб из средств республиканского бюджета. Также дополнительно к этим средствам привлечено софинансирование из средств МО «Амгинский наслег» на сумму более 1500000 рублей.