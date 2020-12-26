Первый в истории мультфильм о юкагирском герое

При поддержке гранта Президента РФ Музей музыки и фольклора народов Якутии осуществил свою мечту – создал анимационный фильм «Юкагирское сказание о богатыре Эдилвее». Это первый в истории мультфильм по крупному фольклорному произведению юкагиров о легендарном герое Эдилвее, руководителем которого является заслуженный работник культуры России, народная артистка РС (Я) Решетникова Аиза Петровна.

Сохранение культурного наследия народов России для будущих поколений является основной работой музея: изучая прошлое, утверждая настоящее и устремляясь в будущее. Музей через мультипликационный формат добивается аутентичности подачи материала: подлинный текст эпоса, этнографически выверенные одежда и предметы быта, в озвучке использованы фрагменты из произведений юкагирских авторов; равнозначной частью являются и лекции ученых, раскрывающих подтексты и коды культуры.

Музей музыки и фольклора народов Якутии с огромным удовольствием приглашает вас на премьеру!

Дата: 28 декабря 2020 г.

Время: с 12.00 ч.

Ссылка для подключения к Zoom

https://us04web.zoom.us/j/75802055395?pwd=QzBqRGVDUlBEZzUxbnhoQmgvOGhzUT09

Идентификатор конференции: 758 0205 5395

Код доступа: 326sJf