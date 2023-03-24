24.03.2023
19:39
123
Якутия
Первый слет «Движения первых» в Якутии
В рамках слета для молодежи проходят тематические конкурсы и мероприятия, среди которых выставка-презентация деятельности детского движения «Первые на старте!» и конкурс «Лучшее первичное отделение РДДМ», сообщает тгк @yk24ru
Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.03.2023
0
79
24.03.2023
0
98
24.03.2023
0
362
24.03.2023
0
257
24.03.2023
0
233
24.03.2023
0
150
24.03.2023
0
162
24.03.2023
0
193
24.03.2023
0
169
24.03.2023
0
277
24.03.2023
0
343
24.03.2023
0
231
24.03.2023
0
261
24.03.2023
0
626
24.03.2023
0
307
24.03.2023
0
247
24.03.2023
0
236
24.03.2023
0
255
24.03.2023
0
373
24.03.2023
0
630
24.03.2023
0
2199
24.03.2023
0
753
24.03.2023
0
1119
24.03.2023
0
1373
24.03.2023
0
1043
24.03.2023
0
688
24.03.2023
0
566
24.03.2023
0
1137
24.03.2023
0
956
24.03.2023
0
1700
24.03.2023
0
1391
24.03.2023
0
814
24.03.2023
0
867
24.03.2023
0
1726
24.03.2023
0
1929
24.03.2023
0
703
24.03.2023
0
2469
24.03.2023
0
3312
24.03.2023
0
1783
24.03.2023
0
680
24.03.2023
0
2137
24.03.2023
0
943
24.03.2023
1
2362
24.03.2023
0
8485
24.03.2023
0
2355
24.03.2023
0
2339
23.03.2023
0
3293
23.03.2023
0
1477
23.03.2023
0
2142
23.03.2023
0
2026
23.03.2023
0
1403
23.03.2023
0
2040
23.03.2023
0
1509
23.03.2023
0
4024
23.03.2023
0
2587
23.03.2023
0
2771
23.03.2023
0
2552
23.03.2023
0
1771
23.03.2023
0
2198
23.03.2023
0
3529
23.03.2023
0
2086
ТОП НОВОСТИ
18.03.2023
0
99672
18.03.2023
0
14582
21.03.2023
1
14190
19.03.2023
0
13573
20.03.2023
1
12765
21.03.2023
5
12214
23.03.2023
0
12114
21.03.2023
0
10723
Добавить комментарий