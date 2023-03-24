24.03.2023
19:39
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Якутия

Первый слет «Движения первых» в Якутии

Первый слет общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» стартовал в Якутске
Участие принимают свыше 500 делегатов из районов республики, в том числе из арктических населенных пунктов.

В рамках слета для молодежи проходят тематические конкурсы и мероприятия, среди которых выставка-презентация деятельности детского движения «Первые на старте!» и конкурс «Лучшее первичное отделение РДДМ», сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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