Первый съезд Психологической спасательной службы Якутии

Сегодня, 10 сентября, состоялось открытие первого Республиканского съезда психологической спасательной службы Республики Саха (Якутия). Специалисты съехались более чем из 15 районов Республики, для участия в мероприятии, приуроченного к 20-летию психологической службы МЧС России.

Вступительное слово прозвучало от Дмитриева Романа, старшего психолога-инспектора Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). В своем приветствии он выразил уверенность, что мероприятие не только послужит делу укрепления психологической службы, но и повысит качество реагирования на чрезвычайные ситуации, для чего важно отлаженное взаимодействие с различными структурами — в том числе и с системой РСЧС.

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Затем состоялся круглый стол, на котором обсуждался проект положения психологической спасательной службы РС (Я), так же прошли профессиональные лекции на темы: «Организация деятельности психологической службы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)», «Профилактика профессионального выгорания» и «Острые кризисные реакции».

Психологическая спасательная служба Якутии обеспечивает организацию по оказанию экстренной психологической помощи пострадавшему населению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же организацией дальнейшей постреабилитационной работы, направленной на оптимизацию психологического состояния пострадавших, снижения рисков проявления массовых негативных реакций и профилактику развития посттравматических стрессовых расстройств.

«Специалисты психологической службы МЧС России и психологи организаций системы РСЧС находятся в тесном взаимодействии, как в режиме повседневной деятельности, так и в режиме чрезвычайной ситуации. Это психологи различных организаций здравоохранения, образования, социальной политики, которые в повседневной жизни работают в своих учреждениях, а в ситуации возникновения ЧС привлекаются для оказания экстренной психологической помощи населению, и в рамках взаимодействия оказывают посильную помощь непосредственно подразделениям ведомства» — прокомментировал Роман Владимирович.

Программа съезда запланирована на три дня, в рамках которой психологи пройдут различные мастер-классы, посетят подразделения Главного управления и Государственное бюджетное учреждение «Бюро судебно-медицинской экспертизы».