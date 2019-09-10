10.09.2019
17:05
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Общество

Первый съезд Психологической спасательной службы Якутии

Сегодня, 10 сентября, состоялось открытие первого Республиканского съезда психологической спасательной службы Республики Саха (Якутия). Специалисты съехались более чем из 15 районов Республики, для участия в мероприятии, приуроченного к 20-летию психологической службы МЧС России.   

Вступительное слово прозвучало от Дмитриева Романа, старшего психолога-инспектора Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). В своем приветствии он выразил уверенность, что мероприятие не только послужит делу укрепления психологической службы, но и повысит качество реагирования на чрезвычайные ситуации, для чего важно отлаженное взаимодействие с различными структурами — в том числе и с системой РСЧС.

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Затем состоялся круглый стол, на котором обсуждался проект положения психологической спасательной службы РС (Я), так же прошли профессиональные лекции на темы: «Организация деятельности психологической службы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)», «Профилактика профессионального выгорания» и «Острые кризисные реакции».

Психологическая спасательная служба Якутии обеспечивает организацию по оказанию экстренной психологической помощи пострадавшему населению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же организацией дальнейшей постреабилитационной работы, направленной на оптимизацию психологического состояния пострадавших, снижения рисков проявления массовых негативных реакций и профилактику развития посттравматических стрессовых расстройств.

«Специалисты психологической службы МЧС России и психологи организаций системы РСЧС находятся в тесном взаимодействии, как в режиме повседневной деятельности, так и в режиме чрезвычайной ситуации. Это психологи различных организаций здравоохранения, образования, социальной политики, которые в повседневной жизни работают в своих учреждениях, а в ситуации возникновения ЧС привлекаются для оказания экстренной психологической помощи населению, и в рамках взаимодействия оказывают посильную помощь непосредственно подразделениям ведомства» — прокомментировал Роман Владимирович.

Программа съезда запланирована на три дня, в рамках которой психологи пройдут различные мастер-классы, посетят подразделения Главного управления и Государственное бюджетное учреждение «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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