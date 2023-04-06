06.04.2023
21:07
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Путешествия & Отдых

Первый саха собрался покорить вершину Эвереста

 Отважный якутянин Евгений Кривошапкин отправился в экстремальное путешествие для восхождения на «Джомолунгму» — высочайшую точку и вершину мира, более известную, как гора Эверест — 8848 метров.

Евгений родом из Оймяконского улуса и он станет первым из народа саха, кто отважился на самое опасное восхождение. Давайте, пожелаем удачи, силы, упорства, терпения — сообщает тгк «Спорт Якутии»

https://t.me/everestaian подпишитесь на канал Евгения в телеграмм

Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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