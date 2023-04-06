06.04.2023
21:07
236
Путешествия & Отдых
Первый саха собрался покорить вершину Эвереста
Отважный якутянин Евгений Кривошапкин отправился в экстремальное путешествие для восхождения на «Джомолунгму» — высочайшую точку и вершину мира, более известную, как гора Эверест — 8848 метров.
Евгений родом из Оймяконского улуса и он станет первым из народа саха, кто отважился на самое опасное восхождение. Давайте, пожелаем удачи, силы, упорства, терпения — сообщает тгк «Спорт Якутии»
https://t.me/everestaian подпишитесь на канал Евгения в телеграмм
Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.04.2023
0
0
06.04.2023
0
95
06.04.2023
0
106
06.04.2023
1
165
06.04.2023
0
247
06.04.2023
0
201
06.04.2023
0
175
06.04.2023
0
196
06.04.2023
0
230
06.04.2023
0
193
06.04.2023
0
636
06.04.2023
0
269
06.04.2023
0
630
06.04.2023
0
378
06.04.2023
0
529
06.04.2023
0
463
06.04.2023
0
550
06.04.2023
0
753
06.04.2023
0
418
06.04.2023
0
1645
06.04.2023
0
492
06.04.2023
0
372
06.04.2023
0
562
06.04.2023
1
1302
06.04.2023
0
521
06.04.2023
0
468
06.04.2023
0
491
06.04.2023
0
1711
06.04.2023
0
1399
06.04.2023
0
910
06.04.2023
0
685
06.04.2023
0
1378
06.04.2023
0
819
06.04.2023
0
1005
06.04.2023
0
1364
06.04.2023
0
1184
06.04.2023
0
513
06.04.2023
0
2660
06.04.2023
0
711
06.04.2023
0
1377
06.04.2023
0
3436
06.04.2023
0
3601
06.04.2023
0
1575
06.04.2023
0
1810
06.04.2023
0
701
06.04.2023
0
1049
06.04.2023
0
840
06.04.2023
0
2147
06.04.2023
0
1384
06.04.2023
0
736
06.04.2023
0
818
06.04.2023
1
1780
06.04.2023
0
3982
06.04.2023
0
5478
06.04.2023
0
12448
06.04.2023
0
11319
06.04.2023
0
1835
06.04.2023
0
1856
05.04.2023
0
1622
05.04.2023
0
1567
05.04.2023
0
8351
ТОП НОВОСТИ
04.04.2023
0
31234
04.04.2023
0
21130
01.04.2023
1
20700
04.04.2023
0
14033
05.04.2023
0
13892
31.03.2023
3
13669
03.04.2023
4
12652
06.04.2023
0
12451
04.04.2023
0
11773
Добавить комментарий