Первый рейс якутской девушки-пилота на самолете Ан-24

Сегодня состоялся первый рейс девушки-пилота воздушного судна Ан-24 Марфы Ивановой, сообщает пресс-служба АК «Полярные авиалинии». Мария успешно выполнила полёт в качестве второго пилота на регулярном рейсе по маршруту Якутск — Среднеколымск — Якутск.

28-летняя Марфа начала свою трудовую деятельность в авиакомпании с сентября прошлого года. В декабре успешно прошла переподготовку на самолет Ан-24. До сегодняшнего дня она проходила теоретическую, тренажерную и наземную подготовку.

По словам Марфы, мечта стать пилотом у неё появилась еще в детстве. С тех пор она была уверена, что свяжет свою будущую профессию с небом. В истории авиакомпании это третья девушка-пилот. После окончания школы поступила в Якутское училище гражданской авиации, успешно завершила обучение в 2021 году, получив пилотское удостоверение на самолет Tundra DA40.

— Конечно, волновалась, — поделилась своими эмоциями Марфа Михайловна. – Полёт прошёл в штатном режиме, общее время составило чуть более 7 часов. Я хочу поблагодарить экипаж и очень рада, что очередная вершина покорена мною. Сейчас самая главная задача – укреплять свой профессионализм и вносить свой вклад в безопасность полётов.

В истории авиакомпании это третья девушка-пилот. Татьяна Киселева и Анна Лозовская, которые начинали работу в «Полярных авиалиниях» на Л-410, сейчас летают в других авиакомпаниях: Татьяна в «Аэрофлоте» командиром ВС Boeing 737 и Анна в «Якутии» командиром Bombardier Dash8 Q300.