Первый московский рейс авиакомпании Utair

Сегодня авиакомпания Utair выполнила первый рейс по маршруту Москва — Якутск — Москва на широкофюзеляжном самолете Boeing 767-200👏🏼 Первым рейсом из аэропорта Внуково прибыло 184 пассажира, в обратном направлении вылетело 227 человек. Регулярные рейсы Якутск – Москва – Якутск авиакомпании Utair будут выполняться трижды в неделю, по понедельникам, четвергам и воскресеньям. С 1 ноября аэропорт «Якутск» работает по зимнему расписанию. Прямые рейсы в Москву в текущем периоде выполняют пять авиакомпаний: «Аэрофлот», S7 Airlines, «Алроса», «Якутия» и Utair.

Фото: Пресс-служба аэропорта "Якутск" Источник: Пресс-служба аэропорта "Якутск"

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