01.11.2021
09:58
192
Путешествия & Отдых
Первый московский рейс авиакомпании Utair
Сегодня авиакомпания Utair выполнила первый рейс по маршруту Москва — Якутск — Москва на широкофюзеляжном самолете Boeing 767-200👏🏼
Первым рейсом из аэропорта Внуково прибыло 184 пассажира, в обратном направлении вылетело 227 человек.
- Регулярные рейсы Якутск – Москва – Якутск авиакомпании Utair будут выполняться трижды в неделю, по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
С 1 ноября аэропорт «Якутск» работает по зимнему расписанию. Прямые рейсы в Москву в текущем периоде выполняют пять авиакомпаний: «Аэрофлот», S7 Airlines, «Алроса», «Якутия» и Utair.
Фото: Пресс-служба аэропорта "Якутск"
Источник: Пресс-служба аэропорта "Якутск"
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