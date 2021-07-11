11.07.2021
16:19
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Светская хроника

Первый Reels самого красивого якутского министра

Министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких отчиталась о первом опубликованном Reels в инстаграм-профиле министерства предпринимательства республики о поездке на Игры Манчаары в Горный улус.

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