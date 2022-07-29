Первый призер МСИ «Дети Азии» от Якутии: Я знал, что медаль будет моей

Первый призер VII Международных спортивных игр «Дети Азии» от Якутии Владислав Адасько поделился своими впечатлениями и отметил, что продолжит усиленно работать на результат, передает ЯСИА. Пловец финишировал третьим на дистанции 200 метров на спине.

«Я очень горд выступать за Якутию, и для меня огромная честь стать первым медалистом для нашей республики. К играм мы начали усердно готовиться после нового года, у нас были сборы. Участвовали в других соревнованиях, первенствах России, но основной упор был на «Дети Азии». Я знал, что медаль будет моей, но не знал, какая именно. Было обидно, конечно, узнать, что бронза, но будем работать дальше», — поделился призер VII Международных спортивных игр «Дети Азии».

Первой поздравила спортсмена его сестра, легкоатлетка Диана Адасько.

Отметим, Владислав перешел в 10-й класс, буквально в прошлом году он выполнил норматив мастера спорта. «Эмоции наши просто до сих пор невозможно высказать — всех трясет. Первая медаль для республики — сильные впечатления. Буквально за Владиславом заплыла наша девочка Дарья Норкина, ей буквально не хватило две сотых до третьего места. Печально и обидно, конечно, но мы и этому рады и довольны. Ребята молодцы, очень постарались! Мы надеемся еще на медали», — сказала представитель сборной Якутии по плаванию Галина Мазур.

Впереди у юных спортсменов еще два соревновательных дня.

Напомним, VII Международные спортивные игры «Дети Азии» проходят с 27 июля по 7 августа во Владивостоке. Сборную Якутии представляют 120 спортсменов и 50 тренеров в 18 видах спорта. Всего в соревнованиях будут состязаться почти 1,5 тысячи спортсменов из 13 стран. Разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.