27.04.2022
16:58
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Праздники

Первый президент Якутии поздравляет с Днем Республики

Уважаемые якутяне, земляки!

Примите самые искренние слова поздравлений в День 100-летия Якутской АССР!

За это время наш суровый якутский край из глухой, малограмотной окраины Российской империи превратился в процветающий, динамично развивающийся регион Российской Федерации. 

Мы следовали заветам основоположников автономии Якутии, живя и трудясь в единении с великим русским и другими народами, став оплотом всего Дальнего Востока России. 

Я уверен, что Якутия продолжит свой славный путь динамичного развития, открывая большие пути и возможности для грядущих поколений! 

С уважением, Первый Президент Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаев.

Фото: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
Источник: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
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