Первый президент Якутии поздравляет с Днем Республики

Уважаемые якутяне, земляки!

Примите самые искренние слова поздравлений в День 100-летия Якутской АССР!

За это время наш суровый якутский край из глухой, малограмотной окраины Российской империи превратился в процветающий, динамично развивающийся регион Российской Федерации.

Мы следовали заветам основоположников автономии Якутии, живя и трудясь в единении с великим русским и другими народами, став оплотом всего Дальнего Востока России.

Я уверен, что Якутия продолжит свой славный путь динамичного развития, открывая большие пути и возможности для грядущих поколений!

С уважением, Первый Президент Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаев.