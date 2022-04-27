27.04.2022
16:58
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Праздники
Первый президент Якутии поздравляет с Днем Республики
Уважаемые якутяне, земляки!
Примите самые искренние слова поздравлений в День 100-летия Якутской АССР!
За это время наш суровый якутский край из глухой, малограмотной окраины Российской империи превратился в процветающий, динамично развивающийся регион Российской Федерации.
Мы следовали заветам основоположников автономии Якутии, живя и трудясь в единении с великим русским и другими народами, став оплотом всего Дальнего Востока России.
Я уверен, что Якутия продолжит свой славный путь динамичного развития, открывая большие пути и возможности для грядущих поколений!
С уважением, Первый Президент Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаев.
Фото: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
Источник: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
#100-летие образования ЯАССР#Михаил Николаев#Первый президент Якутии поздравляет с Днем Республики#республика саха (якутия)#Якутия
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