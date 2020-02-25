Первый посол XXI Игр Манчаары – Герман Контоев

Впервые в Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» будет применено понятие «Посол Игр». Заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия), председатель оргкомитета по подготовке и проведению XXI Спартакиады Ольга Балабкина 22 февраля побывала в Горном улусе.

Вице-премьер, комментируя итоги рабочей поездки, отметила, что установлена первая свая многофункционального спортивного комплекса в с. Бердигестях, возводимого по региональному проекту «Cпорт – норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография». Объект должен быть построен к концу текущего года.

С этого события дан официальный старт обратному отсчету дней до XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары», которые состоятся в Горном улусе в 2021 году. 22 февраля было зафиксировано, что до Игр Манчаары осталось 500 дней.

В двухэтажном здании общей площадью 2478 кв.м будут размещены игровой зал для командных видов спорта с трибуной на 400 посадочных мест, зал для бокса, тренажерный зал, помещения для судей и прессы, тренерские, кабинет врача, душевые комнаты.

В Бердигестяхе также будет возведен стрелковый комплекс с интернатом на 50 мест, начнется реконструкция стадиона на 1000 мест.

Ольга Балабкина подчеркнула, что в 2020 году с. Бердигестях превращается в большую строительную площадку – такого масштабного строительства там никогда не было. Кроме спортивных объектов, начинается строительство семи жилых домов и будут асфальтированы дороги. «Поэтому сегодня для оргкомитета по подготовке и проведению Игр возлагается достаточно специфическая функция – определить график движения для транспорта. Обычно такой график мы ранее согласовывали в момент проведения Игр», – сказала вице-премьер.

Председатель оргкомитета обратила внимание на то, что впервые в Спартакиаде по национальным видам спорта будет применено понятие «Посол Игр». Утверждено соответствующее положение и определен первый посол – чемпион мира по вольной борьбе Герман Контоев, который является уроженцем Горного улуса.

«В целом в Горном улусе настрой на проведение Игр Манчаары хороший», – заявила Ольга Балабкина.

Напомним, что Игры Манчаары в с. Бердигестях начнутся 7 июля 2021 года.

Вице-премьер отметила, что с руководством района обсудили перспективы развития образования, здравоохранения и планы по строительству социальных объектов.

В рамках рабочей поездки вице-премьер Ольга Балабкина навестила вдову участника Великой Отечественной войны, мать-героиню, бабушку 30 внуков, 70 правнуков, 3 праправнуков Надежду Агееву и вручила ей юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».