Первый понедельник 2022-го для НПЦ «Фтизиатрия» начался с визита министра здравоохранения Якутии

Рабочая встреча прошла в рамках ознакомления со специализированными учреждениями. Лена Николаевна, в сопровождении директора НПЦ «Фтизиатрия» Егора ПРОКОПЬЕВА осмотрела отделения центра. Так, бактериологическая лаборатория – сердце учреждения. Именно здесь предельно точно выясняется, идентифицируется микобактерия туберкулеза и другие инфекции, выполняется лабораторная и дифференциальная диагностика туберкулеза, изучение биологических свойств возбудителя туберкулеза, мониторинг изменчивости микобактерии туберкулеза в Якутии, изучение распространения множественной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза, разработка методов, направленных на повышение чувствительности бактериологических методов для выявления микобактерий туберкулезного комплекса. Далее министр ознакомилась с работой отделения №1 для больных с множественной лекарственной устойчивостью, и отделения лучевой диагностики. Осмотр, ознакомление с ходом деятельности и результатами работы Детского центра НПЦ «Фтизиатрия» проходило совместно с Евдокией ЛУГИНОВОЙ, главным детским фтизиатром Якутии.

Отметим: эпидемическая ситуация по туберкулезу в Республике Саха (Якутия) за последние годы стабилизировалась и имеет тенденцию к улучшению. Впервые за последние 10 лет территориальный показатель заболеваемости в республике ниже среднероссийского на 8,3% и составил 29,7 на 100 тыс. населения. Показатель распространенности туберкулеза в Республике Саха (Якутия) также снизился и в 2020 году составил 59,7 на 100 тыс. нас., что ниже показателей РФ и ДФО. В 2020г. был отмечен исторический минимум показателя смертности от туберкулеза в Республике Саха (Якутия).



Визит министра здравоохранения Якутии в НПЦ «Фтизиатрия» завершился посещением музея, открытого накануне нового года. 2 декабря 2021 года состоялось торжественное открытие после реорганизации Музея «ЯФИТ – ЯНИИТ — НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева». Мероприятие приурочено к знаковому событию – в январе 2021 г. Указом главы Якутии А.С. НИКОЛАЕВА Научно-практическому центру «Фтизиатрия» было присвоено имя организатора и первого директора Якутского филиала института туберкулеза Академии медицинских наук СССР к.м.н. АНДРЕЕВА Ефрема Николаевича. В музее воссоздан рабочий кабинет врача середины XX века, где собраны личные вещи, документы, награды и книги Е.Н. Андреева. Представлена история создания фтизиатрической службы Якутии с 1920-х годов; Постановление Совета министров СССР от 29.06.1949 года об организации ЯФИТ в Якутии; фотографии из личного архива семьи Е.Н. Андреева. Фотодокументы первых ученых и врачей, приехавших в Якутию по приглашению Е.Н. Андреева работать в ЯФИТ.

По итогам рабочей встречи министр высоко оценила работу коллектива.