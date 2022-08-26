Первый пассажирский поезд Нижний Бестях – Благовещенск прибыл на станцию назначения

Сегодня, 26 августа, первый поезд №317 «Нижний Бестях – Благовещенск» прибыл в пункт назначения точно по расписанию, в 09.37 утра, связав Республику Саха (Якутия) и столицу Амурской области прямым маршрутом. Время в пути заняло 1 сутки 16 часов 37 минут.

Границу Якутии и Амурской области поезд пересек 25 августа в полдень. Пассажирами поезда стали 576 человек.

Сегодня, 26 августа, в 16.53 поезд под флагом АО «АК «ЖДЯ» впервые отправится со станции Благовещенск до станции Нижний Бестях.

Как сообщалось ранее, поезд Нижний Бестях – Благовещенск будет курсировать через день из Нижнего Бестяха и Благовещенска:

в августе – по четным числам, в сентябре и в октябре – по нечетным числам, с ноября до конца 2022 года — по четным числам.

В остальные дни будет курсировать поезд Нижний Бестях – Тында.

С поездами будут отправляться вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока, Благовещенска и Иркутска. Следует отметить, что после окончания летних путевых работ с 19 октября текущего года маршруты до Владивостока и Благовещенска станут ежедневными.

Стоимость проезда по маршруту Нижний Бестях – Благовещенск в плацкартном вагоне составит 3 333,8 руб., в купе – 4 729,10 руб.

Для удобства пассажиров организован трансфер по маршруту Якутск – железнодорожный вокзал Нижний Бестях с использованием речного и автомобильного транспорта. Отправление из Якутска в летний период с речного вокзала (причал №3) на теплоходе «В.Рукавишников» в 14.30 час.

Билеты можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», с помощью популярных онлайн-сервисов, в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах России и в билетной кассе в г. Якутске по адресу: пр. Ленина, д.24 (Азимут отель, 1 этаж).

С расписанием поезда и вагонов беспересадочного сообщения можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru.

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).