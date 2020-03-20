20.03.2020
16:49
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Коронавирус
Первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Якутии идет на поправку
«На 16-00 часов текущего дня в Республике Саха ( Якутия) один заболевший коронавирусом. 6 человек имеют предварительно положительный диагноз. За прошедшие два дня было взяли пробы у 203 человек.На 23-00 представим информацию по итогам дня», сообщает зампред правительства Якутии Ольга Балабкина.
В инфекционных стационарах Якутии находится 21 человек. 20 в Якутске и 1 в Олёкминске. Из них 6 человек в Якутске — с предварительно положительными пробами на коронавирус и 1 официально заболевший.
Также в телеграм-канале Якутия. Коронавирус. Оперштаб сообщается, что гендиректор ЯТЭК Андрей Коробов — первый пациент с диагнозом коронавирусная инфекция — чувствует себя лучше.
Фото: Sakhalife.ru
Источник: https://t.me/YakutiaCovid19
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