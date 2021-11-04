Первый отборочный этап продлён до 7 ноября

Срок прохождения первого отборочного этапа Республиканского кадрового конкурса «ТАЛАНТЫ ЯКУТИИ» продлён до 7 ноября 2021 года (до 23:59 часов по якутскому времени).

Участников отборочного этапа ждут 9 увлекательных диагностических тестов, пройдя которые они смогут определить свои сильные стороны, зоны роста и получить рекомендации по развитию.

Личный кабинет находится на портале komanda.sakha.gov.ru. Каждому участнику на электронную почту отправлено письмо, в котором со ссылкой на портал и инструкцией по прохождению тестов.

Итоги первого дистанционного отбора будут известны 11 ноября.

Организатор конкурса – Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям республики совместно с Высшей школой инновационного менеджмента при Главе РС (Я).

Участникам предстоит пройти четыре этапа. На каждом из них участники получают новые знания и навыки, консультации специалистов по развитию персонала. Организаторы отмечают, что талант есть у каждого, и благодаря проекту, каждый может стать еще более успешным и мотивированным.

По итогам пройденных этапов 300 финалистов проекта «Таланты Якутии» пройдут обучение по программе развития прорывных компетенций «LAB.TALENT». 10 победителей получат гранты на обучение в лучших образовательных учреждениях страны и мира, а также будут рекомендованы для вхождения в молодежный кадровый резерв и резерв управленческих кадров РС (Я).

Подробная информация на сайте https://komanda.sakha.gov.ru/ru-RU/ya-talant.