Первый онлайн Осуохай Ысыаха Туймаады — 2020 состоялся

Конкурс поэтов-сказителей Осуохай по утвержденным Советом “Дархан этээччи” (председатель А.И.Кривошапкин) правилам от 2014 года проводится в два этапа.

В этом году конкурс посвящен 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне и фронтовику, поэту – сказителю осуохая “Саха сирин Аар Дархан этээччитэ” Андрею Титовичу Титарову

В связи с пандемией короновируса Ысыах Туймаады -2020 г. , в том числе конкурс поэтов – сказителей Осуохай прошел в онлайн формате, через Instagram под хэштегом #осуохайысыахтуймаады2020

Отборочный этап продолжался с 14 по 17 июня, всего об участии в конкурсе заявили 37 сказителей-этээччи из г.Якутска, Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского, Вилюйского, Сунтарского, Нюрбинского, Горного,Чурапчинского,Тааттинского, Намского, Усть Алданского районов.

По многолетним условиям конкурса поэты-сказители уже имеющие звание «Дархан Этээччи» Республики Саха в отборочном этапе не принимают участие, а сразу допускаются в финальную часть.

14 июня жюри ( председатель – Данилов Александр Джурович, председатель общества «Осуохай», заместители председателя – Аар Дархан этэччи Тихонова Розалия Михайловна, члены жюри — Багынанова С.И., Афанасьев А.Д., Павлова Е.Д.) оценивал выступления по 4 параметрам классического осуохая, по 10 — ти балльной шкале. Огромную помощь конкурсантам оказали «кынаттар» каждого участника осуохая, помогая устроить полноценный түһүлгэ.

В итоге жюри определил 15 финалистов, которые прошли в финальную часть:

1. Пестряков Данил Михайлович — (Чурапчинский район, с. Чыаппара)

2. Харлампьева Каролина Петровна — (Вилюйский район, город Вилюйск)

3. Никифоров Виталий Витальевич — (Мегино Кангаласский район, с. Майя)

4. Мэҥкэр Сэмэн Хабырыыл Уол — (Вилюйский район, с.Сыдыбыл)

5. Кучурова Таисия Аркадьевна — (Нюрбинский район)

6. Харлампьева Светлана Петровна — (Вилюйский район, город Вилюйск)

7. Захарова Евдокия Владиславовна — (Сунтарский район, с.Элгээйи)

8. Павлов Константин (Сунтарский район)

9. Гуляев Самсон Георгиевич — (Сунтарский район, с.Элгээйи)

10. Федотов Петр Егорович — (Намский район, с.Үөдэй)

11. Семёнова Элеонора Семёновна — (Нюрбинский район, с.Күндээдэ)

12. Васильева Саргылана — (Сунтарский район)

13. Хобусарова Марианна Владимировна — (Верхневилюйский район)

14. Ефремова Ульяна Максимовна — (Мегино Кангаласский район, с.Майя)

15. Иванов Захар Анатольевич — (Верхневилюйский район, с.Кэнтик)

20 июня состоялась финальная часть конкурса, на которую вышли 22 поэта – сказителя осуохая (15 по итогам отборочного этапа + 7 сказителей Аар Дархан и Дархан этээччи)

Финал:

1. Федотов Петр Егорович (Намский район, с.Үөдэй)

2. Мэҥкэр Сэмэн Хабырыыл Уола (Вилюйский район, с.Сыдыбыл)

3. Хорунов Валентин Валентинович (Саха сирин «Дархан этээччитэ», Намский район)

4. Иванов Захар Анатольевич (Верхневилюйский район,с. Кэнтик)

5. Хобусарова Марианна Владимировна (Верхневилюйский район, с.Үөдүгэй)

6. Харлампьева Светлана Петровна (Вилюйский район)

7. Кучурова Таисия Аркадьевна (Нюрбинский район)

8. Кривошапкин Анатолий Иванович — (Саха сирин «Аар Дархан этээччитэ»,город Якутск)

9. Черноградский Семен Ильич — (Саха сирин «Дархан этээччитэ», Усть Алданский район)

10. Павлов Константин Владимирович (Сунтарский район)

11. Васильева Саргылана Алексеевна (Сунтарский район)

12. Захарова Евдокия Владиславовна (Сунтарский район)

13. Пестряков Данил Михайлович (Чурапчинский район, с.Чыаппара)

14. Гуляев Самсон Георгиевич (Сунтарский район, с.Элгээйи)

15. Осипов Егор Михайлович – (Аар Дархан этээччи, город Якутск)

16. Семенова Элеонора Семеновна (Нюрбинский район)

17. Иванов Семен Иннокентьевич — Чочу Сэмэнэ, (Саха сирин «Дархан этээччитэ», Вилюйский район)

18. Никифоров Виталий Витальевич (Мегино Кангаласский район)

19. Иванов Станислав Александрович (Саха сирин «Дархан этээччитэ» Мегино Кангаласский район)

20. Ефремова Ульяна Максимовна (Мегино Кангаласский район, с.Майя)

21. Дмитриева Тамара Григорьевна — (Саха сирин «Дархан этээччитэ», Нюрбинский район, с.Мэҥэдьэк)

22. Харлампьева Каролина Петровна (Вилюйский район)

По итогам конкурса «Осуохай» победителем, обладателем Гран – при и сертификата на сумму 100 000 рублей стал представитель города Якутска Егор Михайлович Осипов, уроженец Олекминского района.

Первое место заняла Харлампьева Каролина Петровна (Вилюйский район), второе место – Никифоров Виталий Витальевич (Мегино Кангаласский район) и третье место — Дмитриева Тамара Григорьевна (Нюрбинский район ).

Все участники конкурса “Осуохай” будут награждены ценными призами, грамотами и благодарственными письмами.

Конкурс Осуохай — 2020 выполнил свою миссию: выявил новые таланты, по увеличил количество, расширил географию участников (общее количество участников 44 сказителей из разных районов республики).

По итогам конкурса все 15 финалистов конкурса поэтов — сказителей осуохая удостоены звания “Заслуженный сказитель Республики Саха (Якутия)”.

Пользуясь случаем от имени всех участников выражаем огромную благодарность главе городского округа город Якутск Сардаане Владимировне Авксентьевой. Несмотря на тяжелое время все задуманные онлайн мероприятия проведены на очень высоком организационном уровне. Также благодарим общественность и депутатов МРТ Хомустахский наслег (глава Х.П.Поротова) Верхневилюйского района за предоставленный спецприз для молодых подающих надежды поэтов – сказителей осуохай.