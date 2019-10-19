Первый министр двух регионов!

Михаилу Охлопкову исполнилось 50 лет

19 октября 2019 года исполнилось 50 лет Михаилу Егоровичу ОХЛОПКОВУ – детскому хирургу, бывшему министру здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Михаил Егорович родился и вырос в труднодоступном северном поселке Крест-Хальжай Томпонского района. Рано потерял отца из-за тяжелой болезни. Воспитанный у одинокой матери, в семье со средним достатком, Михаил с детства понимал, что успех возможен только при кропотливом труде, в котором нужно выкладываться на сто процентов.

В выборе профессии сомнений не было, так как в памяти молодого Михаила остались слова, ставшие «приговором» тяжелобольному папе: «он не операбельный…».

Выпускник северной сельской школы Охлопков с первой попытки поступил в медицинский институт. С начала голодного студенчества Михаил подрабатывал санитаром, а затем медбратом, чтобы помогать матери.

На третьем курсе отличника и активиста Охлопкова призвали в ряды Советской Армии. Служба проходила в Монголии, в танковых войсках, где северянин был повышен в звании и стал командиром тяжелого танка «Т-72». После отличной службы, несмотря на предложения командования продолжить военную карьеру, танкист Михаил Охлопков вернулся в Якутию и продолжил учебу, чтобы служить цели всей своей жизни — Медицине.

После окончания интернатуры Медицинского института ЯГУ, известный студенческими успехами молодой хирург был приглашен на работу в недавно открывшийся Центр охраны материнства и детства врачом-хирургом в детское хирургическое отделение.

Под руководством наставника Валентина НИКОЛАЕВА хирург Охлопков стал выполнять операции повышенной сложности, а вскоре поднялся на уровень реконструктивных операций при врожденных пороках развития. Перспективного специалиста направили в клиническую ординатуру в Томский медицинский университет. Набравшись бесценного опыта, вернувшись на родину, Михаил Егорович поставил на поток наисложнейшие операции при аномалиях на кишечнике, мочеполовых органах и даже пищеводе.

Вскоре, новатору было предложено заведование родным детским хирургическим отделением. Коллективу Охлопкова, за одну пятилетку удалось спасти сотни, казалось бы, обреченных малышей с врожденными аномалиями. Богатый опыт успешных операций повышенной сложности лег в основу авторских методик якутских хирургов, стал фундаментом для научного труда не только для самого автора – Михаила Охлопкова, но и для его коллег по ремеслу.

Успех сопровождал Михаила Охлопкова и на поприще организатора здравоохранения. Заведующий отделения-флагмана был назначен главным врачом в родной труднодоступный Томпонский район.

Именно на северной родине Михаила Егоровича Охлопкова было впервые внедрено бережливое здравоохранение; значительно снижены показатели общей и младенческой смертности; полностью обновлена материально-техническая база Томпонской ЦРБ. Большому кораблю – большое плавание. В 2016 году северянин Охлопков был назначен министром здравоохранения Якутии.

По признанию коллег, благодаря команде Михаила Охлопкова, был совершен настоящий прорыв. Впервые на Дальнем Востоке страны выполнена пересадка трупного сердца обреченному больному. На поток поставлены пересадка кадаверных (трупных) органов: печени, почек, роговицы и сердца. Сотни глухих детей впервые в жизни услышали голос матери и звуки окружающего мира и, теперь, ведут полноценную жизнь – благодаря внедрению кохлеарной имплантации, которая стала обыденной. Якутия достигла рекордных показателей по снижению младенческий смертности, увеличению общей продолжительности жизни. Якутские медики одними из первых в России получили высокую заработную плату по «дорожной карте» президента Владимира Путина. В труднодоступных селах появились современные больничные комплексы с телемедициной. Это лишь немногая часть высот, которые успела достичь команда Михаила Егоровича.

Министр Охлопков на машине добирался в труднодоступные северные районы, чтобы лично встретиться с медиками, населением, выслушать их проблемы и пожелания.

Во время одного из таких внезапных визитов оказалось, что врач УЗИ был на больничном, а коллеги хирурги сидели за консилиумом. Министр здравоохранения начал разговор с больной девочкой и, почувствовав неладное, самостоятельно выполнил УЗИ, где была выявлена грозная болезнь, нуждающаяся в срочной операции. Девочка сейчас здравствует.

Волею судьбы, Михаил Егорович год назад был назначен министром здравоохранения в Республику Карелия. Мы рады, что профессионализм нашего коллеги высоко ценится на федеральном уровне.

Михаил Охлопков впервые в истории здравоохранения Якутии стал министром сразу двух регионов – Республики Саха (Якутия), а затем и Республики Карелия.

Несмотря на все регалии, колоссальный авторитет, Михаил Охлопков всегда отличался простотой, сопереживанием и готовностью помочь даже малознакомым людям. Якутяне помнят освещенные в СМИ и вызвавшие большой общественный резонанс случаи спасения тяжелобольных в полете. Журналисты буквально штурмовали минздрав, добиваясь комментариев министра. Михаил Егорович категорически запретил давать какую-либо информацию, но правду не скроешь.

Уважаемый Михаил Егорович!

Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем успехов на новом месте работы!

А главное — здоровья, крепче закаленной стали и, чтобы не дрогнула рука хирурга в принятии жизненно важных решений!