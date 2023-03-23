Первый международный фестиваль-конкурс «Созвездия Арктики» завершился в АГИКИ

Победителей первого международного фестиваля-конкурс «Созвездия Арктики», который собрал более 300 исполнителей из регионов России, Киргизии, Белоруссии и Сербии, наградили в Якутске. Конкурс организован АГИКИ в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

«В этом году география участников очень обширная. Самыми популярными категориями являются баян, аккордеон, домра, балалайка и гитара, а также вокал — эстрадный и академический. Неожиданно много заявок поступило от композиторов. Это довольно редкое искусство.

Конкурс направлен на расширение охвата и интереса к музыке и искусству, повышение исполнительского мастерства музыкантов и вокалистов. Надеюсь, что фестиваль-конкурс станет площадкой обмена опытом и праздником общения, передачи опыта и передового опыта», — отметила ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

Конкурс вокалистов в рамках конкурса-фестиваля «Созвездия Арктики» состоялся впервые, собрав более 70 исполнителей. «Надеемся на расширение географии конкурса. Мы благодарим председателя жюри направления, солиста Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Николая Ерохина, который дал мастер-классы для участников конкурса», — отметила заведующая кафедрой музыкального искусства, заслуженная артистка РФ Айталина Адамова-Афанасьева.

Как отметил народный артист РФ, старший преподаватель кафедры народных инструментов Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки Андрей Гуревич рассказал о своих впечатлениях от конкурса «Созвездия Арктики».

«Громадные впечатления от города и тех достопримечательностей, которые мы успели посмотреть. Музей варгана, музей вечной мерзлоты — уникальные места, которых больше нет нигде. Плюс ко всему — очень крепкий уровень подготовки музыкантов. К своему стыду, не ожидал, что здесь очень сильные, крепкие балалаечники, которые достойны выступать на различных серьезных солидных международных конкурсах, включая Дельфийские игры», — сказал Андрей Гуревич.

Народный артист России выразил надежду, что приедет в Якутию еще раз.

Победитель первого Кубка Радомира Борисова, лауреат международных конкурсов Руслан Кочкин впечатлен профессионализмом студенческого оркестра АГИКИ.

«Испытываю огромное удовольствие, находясь здесь, в замечательной компании высокопрофессионального жюри. Уровень конкурса достаточно высокий, уровень достойный. Есть большие перспективы», — сказал Руслан Кочкин.

Он отметил, что концерт в Государственном театре оперы и балета имени Суоруна Омоллоона прошел с большим успехом.

«Спасибо Николаю Владимировичу [Пикутскому] за возможность выступить с оркестром. Очень понравилось, под большим впечатлением. Показали максимально высокий уровень, несмотря на то, что оркестр учебный. Создавалось впечатление, что звучал профессиональный настоящий русский народный оркестр. Желаю коллективу, всем коллегам — здоровья, долголетия, творческих успехов», — сказал Руслан Кочкин.

I Международный (IV Всероссийский) фестиваль-конкурс «Созвездия Арктики – 2023» организован в рамках программы стратегического академического лидерства АГИКИ «Приоритет 2030». Фестиваль-конкурс посвящен году 150-летия со дня рождения русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова.



