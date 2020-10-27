Первый лесопитомник Якутии стал лучшим проектом в России

26 октября завершился Всероссийский конкурс по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надёжный партнёр — Экология», который проводился Ассоциацией «Надёжный партнёр» совместно с «Российским экологическим обществом» при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В конкурсе приняли участие 274 проектов. Арктический государственный агротехнологический университет участвовал в конкурсе с проектом «Первый лесопитомник в Республике Саха (Якутия)» в номинации «Лучший проект в сфере сохранения лесов» и стал победителем в данной номинации.

В рамках проекта университетом в этом году в Олекминском районе построен и открыт первый экспериментальный пилотный проект лесного питомника. В лесопитомнике организовано выращивание сеянцев основных лесообразующих пород деревьев, адаптированных под северные условия. Данный питомник создан согласно вступившему в силу федеральному закону о компенсационном лесовосстановлении от 1 января 2019 года. Согласно данного закона недропользователи, природопользователи, которые рубят лес для строительства либо для прокладки линейных объектов, для геологоразведки, обязаны восстанавливать лес. Выращивание посадочного материала в питомнике осуществляется в открытом и закрытом грунте.

Всероссийский конкурс по отбору лучших региональных природоохранных практик «Надёжный партнёр — Экология» организован в целях оказания содействия федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации Национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик и проектов для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране.