Первый из Якутии народный учитель РФ

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Рад поделиться с вами замечательной новостью — Указом Президента РФ за большой вклад в развитие образования страны и добросовестную работу Виктору Филипповичу Потапову первым из якутян присвоено почетное звание «Народный учитель Российской Федерации». Эта высокая награда — признание многолетнего труда и преданности делу

Для меня эта новость радостна вдвойне, так как с детских лет знаю Виктора Филипповича, учился у него. Он продолжает дело своего великого учителя, народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева, прививая у детей любовь к точным наукам. Виктор Филиппович — замечательный педагог, мудрый старший товарищ, которого любят и уважают дети. Его ученики успешно представляют нашу республику на всероссийских и международных олимпиадах по физике, интеллектуальных конкурсах, завоевывая звания лучших. Желаю Виктору Филипповичу крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и много благодарных учеников! Якутия гордится Вами!