Первый этап тренировки по Гражданской обороне пройден

На территории региона успешно пройден первый этап командно-штабных учений Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Организована работа групп контроля всех уровней по сбору и обмену информацией в области гражданской обороны, проведены заседания эвакуационной комиссии и комиссии по устойчивому функционированию объектов экономики Республики Саха (Якутия).

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) генерал-майор внутренней службы Гарин Павел, совместно с заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Денисом Белозеровым проверили готовность категорированной организации по гражданской обороне АО «Якутский гормолзавод», к проведению эвакуации рабочего персонала, материальных и культурных ценностей.

В рамках тренировки проработаны вопросы по приведению в готовность защитных сооружений гражданской обороны, по развертыванию постов радиационного и химического наблюдения, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, санитарно-обмывочного пункта, станции обеззараживания одежды, пункта специальной обработки техники и пунктов питания и вещевого снабжения.

В районе 202-го микрорайон Служба спасения Республики Саха (Якутия) отработала практические действия при ликвидации аварийного розлива нефти и нефтепродуктов, проведение поисково-спасательных работ, а также навыки работы водолазного звена и кинологов.

По легенде, на реке Лена произошел розлив нефтепродуктов, площадью более 400 кв.м., объявлена чрезвычайная ситуация локального характера. Для устранения последствий ЧС, спасатели применили специальное оборудование, предназначенное для ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов (ЛАРН) на водной акватории и беспилотные летательные аппараты.

Напоминаем, что командно-штабная тренировка будет проходить в течение двух дней в два этапа. Основные участники мероприятия – это федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации.