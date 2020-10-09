Первый этап экспедиции на остров Беннетта завершен

Имеющие значение чести, беззаветно преданные Отчизне. Задумывая экспедицию, мне было интересно понять, не перевелись ли в наше меркантильное время такие же отчаянные люди, готовые рисковать головой за честь страны.

Почетный полярник России Николай НАХОДКИН

default

Своими заметками о первом этапе уникальной экспедиции на остров Беннетта, посвященной 30-летию МЧС России и 120-летию Русской полярной экспедиции, которая осуществлена за счет гранта Российского географического общества Якутским региональным отделением РОССОЮЗСПАСа, поделился Почетный полярник России, председатель Якутского регионального отделения РОССОЮЗСПАС руководитель экспедиции Николай НАХОДКИН.

На самом деле к такой серьезной экспедиции готовятся долго и тщательно, Арктика ошибок не прощает, слишком много опасностей и осложнений может принести столь непростой морской поход.

У нас получилось так, нашу заявку утвердили только 28 мая 2020 года, а по правилам на следующий год заявка РГО не переносится. Оптимальное время, когда в Ледовитом океане меньше льдов и штормов — с середины июля до середины августа. На подготовку оставалось катастрофически мало времени. Трезво рассчитав свои силы и возможности, мы пошли в этом году только потому, что в команде были профессиональные спасатели Службы спасения и спасатели Якутского регионального отделения РОССОЮЗСПАСа. Люди, полностью подготовленные не только выживать, но и нормально работать в экстремальным условиях.

Экспедиция стартовала с лодочной станции города Якутска 29 июля 2020 г. Команда состояла из 7 человек: Нюргун ПАВЛОВ – капитан катамарана, Игорь ЕРМАКОВ – блогер, видеооператор и опытные спасатели ГБУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)»: Тит АЛЕКСЕЕВ, Валерий АНДРОСОВ, Серафим ГУЛЯЕВ и Батыр СЕЙДАЛОВ.

Транспортным средством для столь сложной экспедиции был избран моторный морской надувной катамаран. При всей экзотичности транспорта для Ледовитого океана, он выбран сознательно. С учетом его практичности и глобальных климатических изменений в Арктике. Огромные просторы Ледовитого океана раньше освобождаются от ледовых полей. А современный надувной катамаран не является резиновой надувной лодкой. Современные ПВХ материалы позволяют использовать их с высокой степенью надежности.

На речном отрезке пути экипаж притерся друг к другу, обучился навыкам управления, узнал возможности катамарана. Чем дальше к северу по реке, тем сильнее шторма и лучше наша подготовка. За время экспедиции катамаран с грузом 6,5 тонн прошел более 3000 км от г. Якутска до острова Большой Ляховский на Новосибирских островах, при этом 2400 км маршрута лежало за Северным полярным кругом. За трое суток наш катамаран прошел своим ходом одно из самых суровых в Северном Ледовитом океане море Лаптевых. Скорость с грузом около 8-9 км/час, пустого – 15 км/час.

Вследствие долгого согласования выхода катамарана в море было упущено оптимальное время проведения экспедиции с середины июля, когда море очищается ото льдов, и мало штормов. При проходе пролива Этерикан начались сильные встречные осенние шторма со снегом. В связи с угрозой зимовки, решили стройматериал для постройки спасательного депо оставить на метеостанции Кигилях о. Большой Ляховский, для продолжения экспедиции в 2021 году в благоприятное время.

Несмотря на небольшие размеры и ограниченность электрического обеспечения катамаран был достаточно современно оснащен средствами связи для безопасного автономного плавания в Северном Ледовитом океане.

Немножко истории

В Российской Арктике есть удивительный остров – остров Беннетта. Он является самым северным участком Булунского улуса Республики Саха (Якутия). Он интересен по многим параметрам.

Первое. Это, возможно, единственный в мире остров в океане открытый пешком. В 1881 году экспедиция, шхуна американца Де Лонга, пытавшегося достичь Северного Полюса, попала в ледовый плен и после длительного дрейфа была раздавлена льдами. Экипаж добирался до суши по льду. И после нескольких недель продвижения 29 июля 1881 года они достигли неизвестного острова, названный Беннетта в честь спонсора экспедиции.

Второе. С острова Котельный Яков Санников, а через много лет и Эдуард Толль, причем дважды в 1886 и 1893 годах, видели землю на севере. То, что видели в восточной стороне, оказалось островом Беннетта, а то, что видели с западной стороны — Земли Санникова, которые так и не нашли. На ее поиски направлялась Первая Русская полярная экспедиция в 1900 году под руководством барона Эдуарда Толля на шхуне «Заря». В Санкт-Петербурге ее провожал сам Император России Николай Второй. Эдуард Толль с тремя товарищами Ф. Зеебергом, нашими земляками Василием Гороховым и Николаем Дьяконовым погибли в поисках Земли Санникова.

Третье. В 1902 году на поиски пропавшей экспедиции Толля направился молодой лейтенант Колчак, в будущем адмирал. Наша экспедиция прошла по его следам до острова Большой Ляховский. Масштаб его личности подчеркивает то, что он в такую опасную экспедицию направился по льду, волоком таща 600-килограммовый баркас, а при спуске на воду судно под парусами и на веслах. Александр Колчак исследовал остров Беннетта, где обнаружил записку Э.Толля, а один из открытых мысов назвал именем своей невесты – Софии. Наша экспедиция, по сути, повторила путь Александра Колчака от Якутска до острова Большой Ляховский.

Научная составляющая

По плану экспедиции были проведены интересные испытания технологий спасения на Севере, выполнен сбор гидробиологических материалов, сняты обширные видео и фотоматериалы.

Стандартные спасательные жилеты, которыми оснащены все владельцы маломерных судов, а также личный состав судоходных компаний, ВМС не выдерживают никакой критики в северных широтах. Особенно в Арктике, где вода никогда не прогревается выше нескольких градусов выше нуля. С учетом этих особенностей для безопасности членов экспедиции мы использовали плавающие костюмы, используемые профессиональными спасателями в ГБУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» с 2012 года.

Несколько раз с катамарана для пропитания мы добывали морских уток. Но насторажило то, что их с воды подбирали в несколько заходов. Стало ясно, что надо отработать вариант, когда человек окажется за бортом. В ледяной воде мы не можем позволить себе долгих маневров для спасения человека из воды. 14 августа в Северном Ледовитом океане в проливе Дмитрия Лаптева мы провели практические испытания плавающего костюма на волонтере РОСОЮЗСПАСа. Температура воздуха составляла +3 С, воды +5 С. Ветер северный со снегом (никто при испытаниях не пострадал) защита сработала хорошо.

Результаты испытаний спасательных технологий в Арктике можно представить отдельной экспозицией на выставке «Комплексная безопасность — 2021». Сняты обширные фото- и видеоматериалы об экспедиции, исторических фактах освоения Арктики и природе одного из малоизученных мест нашей страны. Будет монтироваться видеофильм.

В море все были в первый раз. Наш капитан вообще море увидел только в Тикси, даже в Сочи не был. Тем не менее, пересекая море Лаптевых, много дней не видя на горизонте земли, попадая в сильнейшие шторма, ребята вели себя, как будто всю жизнь провели на море. Мы набрали таблеток от укачивания, но морской болезни ни у кого не было. Только Эркин в первые дни чувствовал себя неважно в каюте, поэтому, с удовольствием проводил время на улице, за штурвалом. Нельзя сказать, что мы наобум пошли в Арктику. День начинался с ознакомления с ледовой обстановкой, изучали течения, волны, ветра на разных участках моря. Особенно пригодилось знание особенностей нагонных и сгонных течений, т.к. в некоторых местах берега очень низкие, мелко, но в отлив уровень воды меняется на 2 – 4 метра, на сотни метров обнажается берег. Можно катамаран упустить или наоборот, оказаться на суше. Команда показала себя здорово. С ними можно смело идти в разведку.

Все живы-здоровы, хотя были в первый раз в открытом море. 28 августа основной состав экспедиции прилетел самолетом в Якутск, катамаран на судне прибыл 2 сентября.

Выражаем огромную благодарность Российскому Географическому Обществу, родной Службе спасения Якутии, Ленскому объединенному речному пароходству, Российскому Союзу Спасателей и всем, кто оказал поддержку в организации экспедиции. Надеюсь, экспедиция завершила первый этап. Работаем над тем, чтобы в следующем году завершить экспедицию на Беннетта, и выполнить все поставленные задачи.