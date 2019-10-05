Первый джентльмен Якутска получит высокий пост?

Во время последней декларационной кампании немало поводов для всяческих пересудов дал доход первого джентльмена Якутска Виктора АВКСЕНТЬЕВА за прошлый год – 4 копейки. Само собой, за этот же период его супруга, мэр Якутска заработала в миллионы раз больше.

Сардана АВКСЕНТЬЕВА объясняла, что они с мужем договорились, что он не будет работать в мэрии или в подведомственных структурах столичной администрации. То есть, супруги не хотели, чтоб один из них был в прямом подчинении у другого. А других постов до сих пор как-то не находилось.

Между тем, Виктор Иннокентьевич – опытный руководитель. В сентябре ему исполнилось 50 лет. Имеет сразу три высших образования:

В 1992 году окончил Геолого-разведочный факультет ЯГУ по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» (квалификация: горный инженер-геофизик). В 1999 году окончил Новосибирскую государственную Академию экономики и управления по специальности «Финансы и кредит». В 2007 году — Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» (квалификация: менеджер).

Ранее Виктор Авксентьев работал генеральным директором ОАО ГСМК «Сахамедстрах». Член ВПП «Единая Россия».

Был первым заместителем главы города Якутска по экономике и финансам при Юрии ЗАБОЛЕВЕ. В мэрии он и познакомился с заместителем мэра — руководителем аппарата Сарданой ГОГОЛЕВОЙ, своей будущей женой.

Естественно, после такого опыта нормального мужчину вряд ли удовлетворит роль неформального эксперта, дающего ценные советы своей сверх меры занятой жене. Сардана Владимировна подчеркивала, что ее компетентный муж вникает в проблемы и дает советы по развитию столицы. Но внятного статуса у первого джентльмена до сих пор не было.

Положение может измениться в ближайшее время, стало известно SakhaLife. Виктор Авксентьев в ближайшее время может получить статус заместителя руководителя одного их медицинских фондов. Опыт работы в подобной сфере у него есть. А там – кто знает? На федеральном уровне предвидятся большие реформы, которые автоматически поведут изменения и в регионах. Обычно это самое удобное время для принятия тех или иных кадровых решений.