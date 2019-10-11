Первый джентльмен Якутска получил работу

Как ранее анонсировал SakhaLife, первый джентльмен Якутска Виктор АВКСЕНТЬЕВ получил работу.

Он назначен заместителем директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия). Считается, что такой пост можно занять только после консультаций с администрацией главы и правительства Якутии.

Напомним, что структуру возглавляет Александр ГОРОХОВ, бывший министр здравоохранения республики. У него есть один первый заместитель и два рядовых, одним из которых и стал Авксентьев.

Назначение Виктора Иннокентьевича стараются на афишировать. Вероятно потому, что аналитики могут связать это обстоятельство с некими политическими веяниями… Но его данные, пока без фото, появились на официальном сайте ведомства.

Как помнят постоянные читатели, в декларации за прошлый 2018 год первого джентльмена Якутска был отражен доход… в 4 копейки. Его супруга – мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА, естественно, заработала в миллионы раз больше.

Теперь ситуация изменилась. Супруги за ужином могут на равных вести разговары о работе.

Виктор Авксентьев имеет сразу три высших образования:

геолого-разведочный факультет ЯГУ по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» (квалификация: горный инженер-геофизик);

Новосибирская государственная Академия экономики и управления, специальность «Финансы и кредит»;

Дальневосточная академия государственной службы, специальность «Государственное и муниципальное управление» (квалификация: менеджер).

Ранее Виктор Авксентьев работал генеральным директором ОАО ГСМК «Сахамедстрах». Был первым заместителем мэра г. Якутска при Юрии ЗАБОЛЕВЕ.

Кандидат экономических наук. Отличник здравоохранения РС(Я) и РФ.

Член ВПП «Единая Россия».