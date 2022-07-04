Первый день СИ народов Якутии стартовал в Усть-Алданском районе

Начались предварительные встречи по волейболу, мини-футболу и стрельбе из лука.

В селах Борогонцы, Чаран и Мындаба начались соревнования в рамках VIII Спортивных игр народов Якутии. Сегодня, 4 июля, стартовали предварительные встречи по волейболу, мини-футболу и стрельбе из лука, сообщает корреспондент ЯСИА.

На открытом воздухе на хоккейном корте идут первые матчи по мини-футболу. Программу открывают команды Алданского и Оленекского районов. Хоккейный корт установлен прямо на берегу озера Мюрю. Покрытие отвечает всем нормативам, команды уже опробовали новый спортобъект.

«Сегодня стартовал первый соревновательный день финальной части спортивных игр. В спортивных залах сёл Мындаба и Чаран начались игры по волейболу среди женщин и мужчин, они открыли программу игр. Также в селе Чаран идет официальная пристрелка по стрельбе из лука. Обладателей первых медалей спортивных игр мы узнаем уже 6 июля», — сообщил ЯСИА главный судья Спортивных игр народов Якутии Гаврил Цыпандин.

Напомним, соревнования пройдут с 4 по 10 июля. Участие принимают более 1800 спортсменов из 36 команд. Официальное открытие состоится 6 июля.