Первый день фестиваля «NAUKA 0+»

23 сентября в Якутске стартовал фестиваль науки «NAUKA 0+». В первый день большинство встреч состоялись в онлайн-формате – их посетили 13 190 человек. Завтра же жители города смогут посетить интерактивную выставку и лекторий в ЦСП «Триумф».

В первый онлайн-день фестиваля науки состоялось 152 мероприятия в разных форматах: лекции, мастер-классы, семинары и другие. В этом году на фестивале «NAUKA 0+» широко представлены исследования, которые проводятся в рамках работы Научно-образовательного центра «Север».

Например, научно-исследовательский центр Мединститута Северо-Восточного федерального университета, работающий в рамках НОЦ, провел три научно-популярные лекции: по рациональному питанию, геномным технологиями и микробиому. В таком формате центр участвует в фестивале науки в первый раз, ранее же регулярно становился участником выставок «NAUKA 0+». Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник центра Ульяна Лебедева уверена: важно доносить научные знания, чтобы привлекать в науку молодых людей, и в то же время делиться результатами исследований с общественностью.

«Как специалист, как ученый могу уверенно заявить – такие мероприятия помогают воспитать молодое поколение исследователей. Сегодня я рассказала об основах рационального питания. Чтобы человек чувствовал себя благополучно, у него должны быть хорошие социально-экономические условия. И среди этих факторов основным является питание, потому что без пищи человек не может существовать, но немногие знают, как правильно питаться», – делится Ульяна Лебедева.

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры технологии и оборудования лесного комплекса Арктического государственного агротехнологического университета Андрей Федоров провел семинар по технологиям лесозаготовки. В частности, доцент рассказал о значении санитарной вырубки леса, о том, как и почему проводятся такие мероприятия.

«Эта тема для нас актуальна. Иногда общественность начинает возмущаться, когда проводится санитарная рубка леса. Но, например, мы же очищаем свой огород от сорняков и больных растений, так и лесу требуется постоянный уход. В рамках таких мероприятий устраняются негативные факторы для деревьев», – рассказал доцент АГАТУ.

Не остались в стороне и студенты. Лаборатория «Полимерные композиты для Севера» Института естественных наук СВФУ провела демонстрационные химические опыты. Шестеро студентов и исследователей заранее подготовили видеоролик, который сегодня был опубликован для широкой публики. Встречу посетили около 40 человек, поделился руководитель лаборатории Александр Спиридонов.

«Такие мероприятия очень важны для популяризации науки. Для многих они носят профориентационный характер. Наш мастер-класс в основном посмотрели школьники, их родители и студенты. Мы впервые участвуем в фестивале науки в таком формате», – подчеркнул Александр Спиридонов.

В программу первого дня «NAUKA 0+» включены были и профориентационные встречи от учебных учреждений Якутии. Колледжи, в том числе и те, что находятся в районах республики, демонстрировали возможности своих мастерских, а сразу несколько вузов организовали дни открытых дверей и профориентационные мероприятия.

Для молодых людей, желающих связать жизнь с медициной, проведен очный круглый стол «Введение в хирургию». Активное в участие в его организации приняли члены кружка «Деонтос» Мединститута СВФУ.

Со школьниками и студентами – среди них были и иностранные – опытом поделились ведущие специалисты Якутска – кардиохирург отделения сердечно-сосудистой хирургии педиатрического центра РБ 1-НЦМ Татьяна Сергеева, врач-хирург отделения хирургии 2 РБ2-ЦЭМП Саргылана Софронеева, онколог-хирург отделения торакальной и абдоминальной онкологии ЯРОД Александр Алексеев.

«Встреча прошла плодотворно. Группа собралась билингвальная, собравшиеся показали большую заинтересованность. Отмечу, что члены кружка «Деонтос» очень активно работали над организацией мероприятия. Параллельно с подготовкой встречи студенты вчера выступили на конференции с Хабаровским медицинским институтом», – говорит доцент кафедры общей хирургии мединститута, кандидат медицинских наук Татьяна Дягилева.

Справка:

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте фестиваля науки.

Генеральным спонсором фестиваля в Якутии выступает Фонд целевых поколений РС(Я).