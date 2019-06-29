Первый зампред  Якутии посетил объекты компании «Железные дороги Якутии»

28 -29 июня в рамках рабочего визита первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников посетил объекты Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Рабочий визит начался в пятницу с посещения объектов станции Нижний Бестях. Вместе с генеральным директором АО «АК «ЖДЯ» Василием Шимохиным они проехали в пассажирском вагоне от станции Нижний Бестях до станции Олень.

Сегодня в Алдане Алексей Колодезников посетил железнодорожный вокзал и локомотивное депо станции Алдан.

В ходе осмотра локомотивного депо Василий Шимохин проинформировал о результатах модернизации локомотивного парка АО «АК «ЖДЯ» и полученном экономическом эффекте. Также он отметил, что с каждым годом осваиваются новые виды ремонта основного и вспомогательного оборудования тепловозов, большая часть которых ранее производилась в сторонних организациях. Осваивается технология ремонта узлов тяговых электродвигателей, благодаря чему исключена работа тепловозов с неисправными тяговыми электродвигателям и, как следствие, максимально используются тяговые свойства локомотивов. Всё это позволило значительно улучшить качественные показатели работы локомотивного парка.